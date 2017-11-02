В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве в преддверии столетия революции 1917 года новая экспозиция – «Век революций»

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

С первых дней нынешнего года эта дата нередко оказывается в центре самых разных общественных дискуссий, что неудивительно: речь – о важнейшем поворотном моменте в истории нашей страны. Естественно, не могут обойти ее и музеи. Однако тема, по единодушному признанию историков, сколь значительна, столь же и непроста. Как раскрыть ее, не впадая в идеологические крайности, по возможности объективно и беспристрастно? Но ведь и бездушно-отстраненный взгляд способен выхолостить, обесценить тему.

– Само название «Век революций» говорит о широком временном диапазоне, но основная часть экспонатов посвящена непосредственно событиям 1917 года, установлению советской власти, преобразованиям того периода, – говорит заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Алла Макодзеба. – Нам хотелось отразить, пусть достаточно кратко, самые яркие страницы – индустриализацию, коллективизацию, репрессии. Словом, все изменения, привнесенные тем грозным временем.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Алла Макодзеба

Выставка прослеживает этапы существования Советского государства вплоть до перестройки и рождения новой России. В какой-то степени на ее содержание накладывает отпечаток то, что в советское время практически во всех музеях материалы собирались с четким идеологическим креном, который нынешние музейщики успешно преодолевают с помощью новых знаний и современных технологий… И все же не слишком ли необъятен охват? Заместитель директора по научной работе Егор Карагодин уверен, что нет, ибо вряд ли вообще какая-то одна выставка могла бы представить минувший век во всей полноте:

– Основной посыл экспозиции: невозможно сказать, какой вообще была бы история страны без революции 1917 года. И не только России, но и мира. Сегодня многие историки и философы сходятся во мнении: можно как угодно относиться к советской идеологии, но нельзя не признавать, что советский период – период наивысшего могущества. Когда факт присутствия Советской России, ее влияние на мировые процессы были неоспоримы. 1917 год – некий рубеж эпох, отталкиваясь от которого можно много говорить о революционных событиях в Европе, о реакции на эти события, о становлении фашистских диктатур в ряде стран, о последовавшей холодной войне, определившей мироустройство второй половины столетия, – все это непосредственно имеет истоки в 17-м году.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

– Мы пытаемся показать, как установление советской власти повлияло на развитие нашего Ставрополья, какие здесь произошли изменения, – включается в разговор заведующая отделом истории Мария Гордылева. – В том числе в культуре, образовании... И все это – в масштабном историческом единстве, в сочетании и положительных, и отрицательных факторов. Недаром ведь ХХ век называют веком потрясений.

Создателям экспозиции удалось уйти от опасного и, казалось бы, неизбежного противостояния, показать революцию и Гражданскую войну как очень многослойный и противоречивый процесс. Там были и своя романтика, и свои сверхзадачи. И пусть сейчас что-то представляется едва ли не безумием, однако точно известно: первое поколение большевиков искренне верило в победу мировой революции, в переустройство мирового общественного бытия. Другое дело – какими методами это достигалось.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

– Действительно, был общественный подъем, мощный энтузиазм, оптимизм, но были и страдания огромного числа людей, – размышляет Е. Карагодин. – Мы ведь и в сегодняшней современности видим, что революция – очень неоднозначное явление. У нее есть и романтики, и люди, под маркой борьбы за новое будущее преследующие свои тщеславные интересы. И есть третья категория – массы, попадающие в эти жернова и получающие, что называется, «во чужом пиру похмелье»...

Вникая во все новые открывающиеся детали времени, невольно поражаешься, как страна, находившаяся в состоянии Первой мировой войны, потом вошедшая в состояние революции и Гражданской войны, вообще сохранилась?! Российская империя перестала существовать под этим названием, но громадина шестой части суши устояла! Как считают историки, у России есть некое нерушимое ядро, сохраняя которое она, даже подвергаясь страшным крушениям, каждый раз вновь наращивает силу. Удивительный исторический, культурный, философский феномен.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

– Мы уникальная страна: за одно столетие – исторически ничтожный срок – фактически дважды распадались и дважды приходили к восстановлению, – констатирует Егор Валентинович. – И конечно, надо понимать, что, как ни относись к большевикам, они все-таки были и романтиками – по построению сверхзадач, и прагматиками – в решении конкретных вопросов. Когда они поняли, что никакой мировой революции не предвидится, начали просто серьезно работать над страной.

Работы им предстояло ой как много. И она прослеживается в экспозиции через вполне конкретные дела и судьбы. Даже несмотря на то, что основная масса экспонатов – то, что ранее собрано предшествующими поколениями музейщиков за десятилетия советской власти. Естественно, большая часть их рассказывает о видных фигурах становления Советской власти и исхода Гражданской войны.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

– Тем не менее уже в 90-е годы мы начали активно собирать и то, что относится к противоположной стороне, к белому движению, – рассказывает Алла Макодзеба. – Было это непросто, например, по истории казачества с большим трудом находили материалы. Устанавливали контакты с коллекционерами из других регионов России, в том числе из Москвы, искали людей, обладающих этими вещами. Тогда музей закупил образцы формы белогвардейцев, наградные знаки, знаки отличия. Сегодня мы эту коллекцию называем по имени ее собирателя Блинова. Буквально по крупицам наши сотрудники что-то находили и в архивах, особенно когда были открыты материалы, касающиеся судеб репрессированных ставропольцев, от председателя Северо-Кавказского исполкома Пивоварова до рядовых граждан.

А поскольку выставка называется «Век революций», она обращается к самому его началу, к событиям 1905 года на Ставрополье. О знаменитом земляке, переводчике «Капитала» Германе Лопатине напоминает чудом сохранившийся уникальный предмет – его портфель, точнее, сумка для путешествий. Его, а также часть семейного архива в свое время передала музею внучка Лопатина Елена Бруновна. Рядом одно из первых изданий «Капитала» конца ХlХ века. Первую мировую войну экспозиция раскрывает как одну из причин революционных событий. Здесь можно увидеть известную по многим публикациям и уникальную подлинную фотографию «Демонстрация солдат Ставропольского гарнизона 4 марта 1917 г.». Известие об отречении Николая ll от престола на Ставропольском главпочтамте принимал вот этот старинный телеграфный аппарат образца 1903 года… Известный факт – настроение тех дней в городе, как и по всей стране, было эйфорическим.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

– Март семнадцатого года даже получил название «медового месяца революции», – улыбается М. Гордылева. – Жители губернии и Ставрополя поздравляли друг друга, обменивались красными бантами как символом свершившейся революции, устраивали сходы в селах, митинги, все в атмосфере восторженной. Хотя губерния имела специфику аграрного региона, преобладающая часть населения – крестьяне, далекие от политики. Рабочих было очень мало, буквально несколько сотен человек, насчитывалось всего 50 небольших предприятий.

Любопытно, что провинция была еще достаточно спокойна, основные страсти разгорались в центре. Наверное, большим просчетом Временного правительства было то, что оно не остановило войну, народ больше всего ждал мира… Была колоссальная усталость от войны, цели которой крестьянство огромной империи не понимало. При том что это была вой-на индустриального века – с тяжелой артиллерией, с химическим оружием, пулеметами. Нельзя забывать и то, что кроме лозунга «Долой войну!» еще был второй – «Земля крестьянам!».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

Увидим мы в экспозиции и личные вещи первого председателя Совнаркома губернии Александра Пономарёва, чьим именем названа улица в Ставрополе. В 60-е годы прошлого века сюда приезжал его сын, профессор Саратовского университета, сохранивший архивы отца, его рабочий стол, телефон. А еще необыкновенный набор шахмат (на нижнем снимке), фигуры которых изготовлены в двух цветах, с подтекстом: кто – за белых, кто – за красных…

Из персоналий белого движения к Ставрополю имеют отношение Деникин, Врангель, Шкуро. Есть фотография, запечатлевшая пребывание Шкуро в городе. Добрармия достаточно долгое время оставалась в Ставрополе – с конца 1918-го до февраля 1920-го. В тот период здесь состоялся Южно-Русский поместный собор с участием иерархов Юга России, впоследствии его участники, эмигрировав с поражением Белой армии, положили начало такому институту, как Русская православная церковь за рубежом.

Много любопытного откроет нам эта выставка. Вот форма белоказака. А вот и знаменитые кожаные тужурки – символ комиссаров революции. Неподражаем комплект из красной кожи – куртка, шаровары, сапоги, фуражка: таким было обмундирование служивших в составе агитационного бронепоезда имени Троцкого. Внушительно смотрятся первые советские награды, но не менее внушительны знаки другой стороны. Например, на жетоне корниловца и корниловском черно-красном флаге изображен череп со скрещенными костями… Говорят, такой имели только ударные части как символ готовности идти на смерть. Поражает и настольная медаль к годовщине революции: на ней образ пролетария напоминает облик распятого Христа… Причудливыми вензелями усеяны бумажные деньги того времени. Деньги тогда вообще были обесценены огромной инфляцией, не хватало общероссийских дензнаков, и каждый регион выпускал свои. Вот перед нами деникинские 250 рублей с портретом атамана Платова. Вот – Северо-Кавказской Социалистической Республики. Были даже дензнаки городов, например, пятирублевка Благодарненского уезда. Все это красочное разнообразие вызывает в памяти бесшабашно-страшное Гуляй-поле…

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

Как рассказала Мария Гордылева, помимо этой стационарной выставки музей активно проводит трехчасовую автобусно-пешеходную экскурсию по городу с красноречивым названием «Противостояние». Она ведет экскурсантов по памятным местам – от памятников Лопатину и Ленину к проспекту К. Маркса, дому губернатора, далее к бывшей Ярмарочной площади в районе цирка – месту расстрела участников офицерского восстания под руководством Ртищева, оттуда к железнодорожному вокзалу – свидетелю прибытия в город Деникина… Следующий пункт пути – «Буденновец», установленный на Крепостной горе к 50-летию революции. И наконец, у мемориала «Холодный родник» речь идет о жертвах и красного, и белого террора… Все это с огромным интересом узнают на экскурсии старшеклассники и студенты, приезжающие из разных городов края. Недавно были группы из Солнечнодольска и Михайловска.

Память о революции, как бы кто ни пытался ее затереть, продолжает жить хотя бы в названиях улиц и площадей, в монументах и мемориалах. Конечно, уже снят определенный идеологический слой с этой темы. Теперь важно ее правильно понимать и интерпретировать.

– Поразительно, насколько она даже в советское время была неоднозначной, отношение к героям революции ох как менялось от десятилетия к десятилетию, – делится наблюдением Е. Карагодин. – Кстати, еще тогда белые были отчасти реабилитированы в искусстве, вспомним тех же «Неуловимых мстителей»: да, гротескно, но тем не менее доброжелательно показана и белая среда… А чего стоит «Адъютант его превосходительства»! Прекрасно показано, какие это были серьезные, умные люди. Или «Служили два товарища»...

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Экспозиция «Век революций»

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Сейчас историки говорят о том, что Российская империя к началу ХХ века, по сути, исчерпала парадигму, идущую от Петра Первого. Государству необходимы были преобразования, выход на абсолютно новый технологический уровень. В Гражданской войне, по сути, столкнулись две России – прогрессивная, европейская и крестьянская, аграрная, очень консервативная. И эти две России не могли нормально друг с другом даже разговаривать. Между прочим, у нас до сих пор нет устойчивой традиции общественного диалога. Включите телевизор: есть только монологи и нежелание слышать оппонента. А музейщики данными им средствами убеждают: история заслуживает многозначности!