Паспорт болельщика

Почта России начала доставку персонифицированных карт зрителей – паспортов болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017.

На Северном Кавказе паспорта будут выдаваться в центральных почтовых отделениях Ставрополя, Владикавказа и Махачкалы.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка конфедераций, необходимый для прохода на стадион. Он оформляется бесплатно и представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Доставка паспортов будет осуществляться бесплатно заказной бандеролью. Для оформления паспорта необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка конфедераций.