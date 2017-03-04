Фото: Николай БЛИЗНЮК «Белая вилла» – в этом здании жил сам Николай Александрович Ярошенко, зесь собирались друзья художника

В Кисловодске торжественное открытие после капитального ремонта знаменитой «Белой виллы» художника Николая Ярошенко приурочили к 55-летию музея-усадьбы.

Это практически первый капремонт за 130 лет истории существования дома, построенного по эскизам художника. Элементы освещения и декорирования подбирались с максимально возможной исторической достоверностью.

Право перерезать красную ленточку у входа в мемориальное здание было предоставлено министру культуры ставропольского края Татьяне Лихачевой и бывшему директору музея Нине Бескровной, которая 30 лет служила на «Белой вилле». После торжественного открытия обновленного музея состоялся праздничный концерт. А на нижней границе Кисловодского национального парка и усадьбы была высажена аллея из 30 туй.