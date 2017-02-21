12 жителей Невинномысска озвучили свои проблемы на приеме председателя Думы города

Председатель Думы Невинномысска Александр Медяник провел очередной прием граждан. Свои просьбы и предложения в этот раз озвучили 12 невинномысцев. Так, от имени горожан, проживающих в зоне затопления, к председателю Думы города обратилась Валентина Васильевна с просьбой оказать содействие в организации очистки русла реки Кубани от образовавшихся заторов, завалов деревьев, наносов гравия. Русло реки измельчало и уже летом 2016 года вода поднималась вплоть до затопления огородов жителей города.

Выслушал председатель Думы города и обращение жителей по ситуации, сложившейся в связи с функционированием территориальных советов. Александр Медяник выразил общее мнение депутатского корпуса: необходимо и в дальнейшем поддерживать деятельность советов территориального общественного самоуправления (ТОС). ТОСы работают плодотворно и эффективно в Невинномысске уже 26 лет, являясь незаменимыми помощниками местной власти во взаимодействии с населением.

Несколько обращений касались вопросов транспортного обслуживания. Жители просили помочь с организацией маршрутов, которые бы соединили разные районы города, также назрела необходимость пересмотреть два действующих маршрута.

Много вопросов касалось проблем благоустройства, в том числе – ремонта остановок, тротуаров, обрезки деревьев. Была озвучена просьба: при планировании и проведении работ по благоустройству учитывать мнение жителей микрорайонов и осуществлять соответствующие мероприятия в первую очередь там, где они остро необходимы.

Как сообщили в пресс-службе Думы Невинномысска, в процессе общения также были затронуты темы развития мини-футбола в городе, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг и т.д.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170221/12_zhiteley_nevinnomysska_ozvuchili_svoi_problemy_na_prieme_pred_100744.html