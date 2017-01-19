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19 января 2017 г.

Бывший мэр Невинномысска А.Семенченко стал советником нынешнего главы города

Анатолий Семенченко

Почетный гражданин Невинномысска Анатолий Федорович Семенченко стал советником, на общественных началах, главы Невинномысска Михаила Миненкова. Об этом сообщили в администрации города.

Более 20 лет Анатолий Семенченко возглавлял Невинномысск, он стоял у истоков его индустриального и социального развития. Будучи избранным депутатом Госдумы России, работая в Счетной палате РФ, в госкорпорациях, всегда оказывал содействие родному городу и Ставрополью.

Нынешний глава Невинномысска Михаил Миненков выразил уверенность, что опыт Анатолия Семенченко как производственника и огромный багаж общественной, хозяйственной, управленческой деятельности станут залогом дальнейшего развития и процветания города.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170119/byvshiy_mer_nevinnomysska_asemenchenko_stal_sovetnikom_nyneshneg_99694.html
Фотография к статье Бывший мэр Невинномысска А.Семенченко стал советником нынешнего главы города
Анатолий Семенченко
Анатолий Семенченко
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска
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