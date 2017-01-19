Бывший мэр Невинномысска А.Семенченко стал советником нынешнего главы города
Почетный гражданин Невинномысска Анатолий Федорович Семенченко стал советником, на общественных началах, главы Невинномысска Михаила Миненкова. Об этом сообщили в администрации города.
Более 20 лет Анатолий Семенченко возглавлял Невинномысск, он стоял у истоков его индустриального и социального развития. Будучи избранным депутатом Госдумы России, работая в Счетной палате РФ, в госкорпорациях, всегда оказывал содействие родному городу и Ставрополью.
Нынешний глава Невинномысска Михаил Миненков выразил уверенность, что опыт Анатолия Семенченко как производственника и огромный багаж общественной, хозяйственной, управленческой деятельности станут залогом дальнейшего развития и процветания города.
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска