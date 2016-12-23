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23 декабря 2016 г.

Секретарем ставропольских единороссов вновь избран Геннадий Ягубов

23 декабря состоялась XXVIII конференция регионального отделения «Единой России» В работе партийного форума приняли участие депутаты Госдумы от Ставрополья Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Алексей Лавриненко, Ольга Казакова, Михаил Кузьмин, Ольга Тимофеева и губернатор Владимир Владимиров. Подвели итоги работы с 2012 по 2016 годы, определили задачи на 2017 год, а также выбрали руководящие органы партии. По результатам голосования секретарем ставропольских единороссов вновь избран Геннадий Ягубов. Также обновились составы местного политсовета и местной контрольной комиссии, избраны делегаты на XVI съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161223/sekretarem_stavropolskikh_edinorossov_vnov_izbran_gennadiy_yagub_99092.html
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