8 новых глав муниципалитетов избрали в Шпаковском районе

В Татарском сельсовете Шпаковского района состоялось заседание конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность главы муниципалитета. Из представленных комиссией кандидатур депутаты Думы муниципального образования избрали бывшего сотрудника УФСИН Романа Демченко.

Это восьмой по счету в районе муниципалитет, где прошла смена руководства в соответствии с новым порядком избрания главы. Теперь это не прямые выборы. Из претендентов на должность конкурсная комиссия, половина членов которой назначается представительным органом, вторая половина — главой муниципального района, выбирает не менее двух человек, набравших наибольшее количество баллов. Итоговый протокол направляется в представительный орган, где депутатами принимается окончательное решение. Накануне главой Михайловска избран бывший глава администрации Октябрьского района Ставрополя Игорь Серов. Подтвердили свое звание руководители трех сельсоветов — Дубовского, Верхнерусского и Темнолесского: соответственно их возглавили Иван Дирин, Владимир Николаенко, Геннадий Степаненко. В селе Казинском главой муниципального образования стала управляющая делами сельсовета Татьяна Березуцкая, поселке Цимлянском – специалист администрации, до нынешнего времени временно исполнявшая обязанности ее руководителя Елена Тихонова, Деминского – предприниматель Александр Ильченко, Сегодня станет известен новый глава станицы Новомарьевской.

http://www.stapravda.ru/20161117/8_novykh_glav_munitsipalitetov_izbrali_v_shpakovskom_rayone_98069.html