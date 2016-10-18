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18 октября 2016 г.
Межбюджетные отношения требуют корректировки / «Ставропольская правда» от 18 октября 2016 г.

Межбюджетные отношения требуют корректировки

Представитель губернатора в муниципальном образовании А. Коробейников в Лермонтове провел совещание с участием представителей администрации, предпринимательского сообщества и общественных организаций по вопросам стратегии развития города до 2030 года.

Принято решение о создании координационного совета, который будет осуществлять контроль за исполнением и актуализацией документа. Участники совещания обратили внимание на необходимость изменения системы межбюджетных отношений и перераспределения поступающих налогов в пользу муниципалитета: ряд полномочий, возложенных на администрацию, финансово не обеспечен. В Минеральных Водах А. Коробейников провел встречу на базе предприятия ЗАО «КулонЮгРос». Речь шла о строительстве Кавминводского индустриального парка, на территории которого планируется открытие более 10 новых современных высокотехнологичных производств. Рассмотрены проблемы, требующие участия правительства края.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161018/mezhbyudzhetnye_otnosheniya_trebuyut_korrektirovki_97313.html
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