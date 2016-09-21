Турнир по футболу «Соседи» на кубок главы администрации Туркменского района провели в Летней Ставке

Летняя Ставка позвала соседей / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

В Летней Ставке прошел открытый турнир по футболу «Соседи» на кубок главы администрации Туркменского муниципального района. Поддержать спортсменов приехали гости из краевой столицы – депутаты Думы СК Игорь Андрющенко и Елена Бондаренко. Изюминкой спортивного праздника стало участие в нем звезд ставропольского клуба «Динамо» прошлых лет Гусейна Гусейнова, Дмитрия Кудинова, Мегликсабита Казымова и Владислава Матвиенко.

Местные спортсмены тоже, что называется, не лыком шиты, у них своя спортивная гордость. Детско-юношескую команду из Летней Ставки тренируют Леонид Гвозденко и Андрей Подопригора, подготовившие не один десяток спортсменов массовых разрядов. На счету их воспитанников немало побед. Команда ДЮСШ принимала участие в соревнованиях по мини-футболу памяти заслуженного работника физической культуры РФ Александра Васина в городе Минеральные Воды, где юные спортсмены неоднократно становились победителями, а также во Всероссийском футбольном турнире памяти Героя России Владислава Духина, в краевом этапе проекта «Мини-футбол в школу!».

В этот день болельщики имели возможность насладиться игрой как детей, так и взрослых. Причем одновременно можно было наблюдать за двумя матчами – они проходили сразу на двух полях.

Чемпионом среди действующих футболистов стала команда из села Дивного, второе место у футболистов села Арзгир, третье – у хозяев соревнований. А вот в турнире ветеранов безоговорочную победу одержали спортсмены Туркменского района. Среди детей футбольное счастье улыбнулось команде из Летней Ставки, вторую ступеньку пьедестала почета заняли спортсмены из аула Сабан-Антуста, третью – представители поселка Красный Маныч Туркменского района.

Победителям и призерам были вручены призы и подарки от организаторов турнира – администрации Туркменского муниципального района и М. Казымова, президента общественной организации «Союз ветеранов футбола Ставропольского края».

http://www.stapravda.ru/20160921/turnir_po_futbolu_sosedi_na_kubok_glavy_administratsii_turkmensk_96681.html