Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Акция «Ночь в театре»

27 марта в Международный день театра жители и гости Ставрополя смогли провести незабываемую «Ночь в театре».

Программа вечера, прошедшего в Ставропольском краевом театре драмы им М.Ю.Лермонтова, была чрезвычайно разнообразной. Открылась она смотром-конкурсом «Мы молодые!», где артисты трех ставропольских театров (драмы, оперетты и театра кукол) представили самостоятельные работы – фрагменты из спектаклей, а также музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления.

Вдохновенный концерт подарил незабываемым впечатления и, кажется, им можно было торжественно закончить «Ночь», однако организаторы решили баловать публику, как говорится, по полной программе! По всем этажам «рассыпались» интересные творческие площадки. Гостям разрешили побродить по закулисью, дав возможность увидеть, как течет жизнь по ту сторону рампы, пригласили стать главными участниками увлекательных мастер-классов. Научиться чётко артикулировать и перевоплощаться можно было на уроке по сценической речи, который провела заслуженная артистка РФ Светлана Колганова, красиво танцевать – у балетмейстера Татьяны Глигор, а хорошо петь и постичь азы актёрского вокала – у композитора, заведующей музыкальной частью театра Евгении Сафроновой.