С половины седьмого вечера и до 24 часов 27 марта жителям краевого центра была представлена уникальная возможность своими глазами увидеть, как рождается обыкновенное чудо театра. Так в Ставрополе отметили Международный день театра.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Далее эстафету выступлений перехватил Ставропольский краевой театр кукол Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В первой части «Ночи» представили фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе отметили Международный день театра Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Гостей пригласили стать главными участниками увлекательных мастер-классов Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставрополе отметили Международный день театра

Это как раз тот случай, когда можно пожертвовать сном и погрузиться в прекрасную и загадочную реальность. В этом году акция «Ночь в театре» приобрела особый размах, вышла на новый, без преувеличения, высочайший уровень. Ни на секунду зрителей не отпускал восторг. В первой части «Ночи» участники краевого смотра-конкурса «Мы — молодые!» представили самостоятельные работы: фрагменты из спектаклей, музыкальные, хореографические номера, оригинальные выступления. Сделали это так мастерски, с таким вкусом, что, думаю, старшие коллеги, давшие им свободу выбора репертуара, ни на миг об этом не пожалели. Зрительный зал буквально взрывался от аплодисментов. Концерт был составлен из серьезного материала и затрагивал самые глубинные смыслы человеческого существования. В каждом номере — поиск истины. А каким еще должен быть театр, если не пробуждать в нас светлые порывы?

Открыли программу вечера молодые артисты краевого драматического театра и сразу задали высокую планку, замахнувшись на серьезный материал — «Идиот» Достоевского, тургеневский «Месяц в деревне». Среди богатства представленных фрагментов спектаклей особо хотелось выделить еще один – сценическую адаптацию драматурга Ника Дира «Франкенштейн». Доктор Виктор Франкенштейн создает Чудовище, однако, в ужасе от безобразности своего творения, бросает его на произвол судьбы. Одинокий, уродливый, по-детски невинный монстр ждет от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, Чудовище клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом...

Далее эстафету выступлений перехватил Ставропольский краевой театр кукол. В эту ночь, кажется, актеры раздвинули границы привычных рамок: вышли из-за ширмы, оставили своих лоскутных друзей. Особенно впечатлил в их исполнении спектакль по пьесе Гоголя «Шинель».

Нельзя без восхищения не вспомнить и о вокальных и танцевальных номерах Театра оперетты: вокальные данные артистов не оставили никаких шансов усомниться в их таланте.

Смотр-конкурс подарил незабываемые впечатления и, кажется, им можно было торжественно закончить «Ночь», однако организаторы решили баловать публику, как говорится, по полной программе! По всем этажам «рассыпались» интересные творческие площадки. Гостям разрешили побродить по закулисью, дав возможность увидеть, как течет жизнь по ту сторону рампы, пригласили стать главными участниками увлекательных мастер-классов. Научиться четко артикулировать и перевоплощаться можно было на уроке по сценической речи, который провела заслуженная артистка РФ Светлана Колганова, красиво танцевать у балетмейстер театра Татьяна Глигор, а актерскому вокалу учила композитор, заведующая музыкальной частью театра Евгения Сафронова.

В это же время в малом репетиционном зале под руководством Владимира Петренко играли спектакль «Академия смеха» японского драматурга Коки Митани. Сюжет прост: драматург пытается провести свою комедию через цензуру, а цензор изобретает все новые и новые способы, чтобы предотвратить этот момент. И хотя автор добросовестно вносит все нелепые поправки, текст пьесы по необъяснимым причинам становится все смешнее и смешнее. Еще одной площадкой «Ночи в театре» стала основная сцена. Здесь народная театральная студия СКФУ «Мы» под руководством почетного деятеля искусств СК Ирины Баранниковой представила волшебный спектакль «Алиса в Стране чудес». Это яркая, необычная постановка собрала в зале самых юных зрителей и подарила им незабываемое путешествие в фантастический мир.

...Есть устойчивое выражение, что весь мир – театр, но в данном случае уж очень хочется ее перефразировать: театр — это целый мир.