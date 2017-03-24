Победа «Ювентуса» над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, несомненно, стала большой радостью для апеннинских болельщиков хотя бы потому, что после вылета «Ромы» из Лиги Европы «Старая сеньора» осталась единственным представителем Италии в еврокубках в этом сезоне.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Этому факту радуются также и российские поклонники «Юве», коих в нашей стране немало. Но самым примечательным является то, что это сыграло положительную роль и для всего российского футбола. Все дело в том, что теперь в рейтинге УЕФА Россия оказалась на шестом месте, а Португалия опустилась на седьмое, а в противном случае все могло быть иначе.

Поясню, что разница между этими позициями весьма существенна, так как шестое место позволяет стране делегировать в сезоне 2018/19 в Лигу чемпионов сразу три клуба, два из которых попадут в групповой этап напрямую, а третий будет пробиваться через квалификацию. Седьмое же место позволяет выступить в самом главном турнире лишь дуэту клубов, первый из которых попадет сразу в групповой этап, а второй будет дерзать через квалификацию. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.

Все это не может не радовать нашу футбольную общественность, но есть одно но. А что это может дать российскому футболу хорошего или плохого в целом? С этим я и попытаюсь разобраться.

Для начала отмечу, что имидж российского футбола в Европе, конечно же, поднимется. Безусловно, он и так будет высок после чемпионата мира – 2018 в России, но и то, что в еврокубках будет больше российских команд, добавит интереса к нашему футболу. Вдобавок больше клубов нашей премьер-лиги смогут рассчитывать на финансовые поступления от участия в еврокубках, а болельщики смогут увидеть на российских полях больше европейских клубов, в том числе и с приставкой топ.

Не будем забывать и о таком положительном моменте от участия трех российских команд в Лиге чемпионов и трех в Лиге Европы: это дополнительный европейский опыт. Вполне возможно, его смогут получить команды, которые либо успели уже хорошо забыть, что это такое, либо вообще его не имеют. К примеру, пермский «Амкар» или грозненский «Терек». Зачастую эти команды оказываются на «околоевропейских» позициях в таблице, но более мастеровитные, опытные и стабильные конкуренты оставляют их без еврокубков.

Но за плюсами также кроются и минусы. Пожалуй, главным из них является средний по меркам ведущих лиг Европы уровень нашего чемпионата. За год с небольшим вряд ли что-то изменится радикально, следовательно, и что-то новое мы вряд ли увидим. В особенности это касается Лиги чемпионов. Закономерен вывод: что толку отправлять в еврокубки хоть десять команд от России, если результат у всех будет одинаков? Мы не Испания, которая, к примеру, в этой Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала имеет представительство из трех команд (наших — ни одной). В этом евросезоне мы можем похвастать лишь двумя представителями в 1/8 финала Лиги Европы. Вот наш потолок.

Впрочем, не все так плохо. Не забудем про столичное «Динамо», которое, не сомневаюсь, возвратится в элитный дивизион и после этого будет стремиться как можно выше. В списке «стремящихся» также и московский «Локомотив», который в нынешнем сезоне может лишь мечтать о победе в Кубке России, через который можно попасть в Лигу Европы. «Краснодар» и «Ростов» тоже будут претендовать как минимум на Лигу Европы, при условии что краснодарцы прибавят в некоторых компонентах, а ростовчане сохранят то, что сейчас имеют. Тогда эти клубы вполне могут поспорить и за одно из трех мест в Лиге чемпионов. Не исключаю, что оба этих клуба могут оказаться и в первой тройке. Что касается ЦСКА и «Зенита», то, полагаю, мало кто сомневается, что хотя бы одна из этих команд не окажется в Лиге чемпионов.

Конечно, многое решит то, в каком режиме будут играть эти команды в будущем сезоне. Ведь мы знаем, что российские клубы пока лишь учатся играть стабильно на двух фронтах (внутренний чемпионат и еврокубки). Это сыграет, по-видимому, решающую роль. То же касается и московского «Спартака», который, по мнению многих специалистов, в этом сезоне стремительно идет к своему долгожданному чемпионству. Если предположить, что так и произойдет, «Спартак» получит право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Но тогда возникает большой вопрос: насколько его участие в двух турнирах одновременно отразится на итоговой позиции команды в сезоне 2017/18?

До Лиги чемпионов, в которой от России смогут выступить три команды еще больше года, но уже сейчас видно, что на шесть мест в еврокубках претендуют порядка десяти команд. В любом случае нас ждет настоящая борьба за Европу.