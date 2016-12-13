В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
Юрий Поляков: Вопль о здравом смысле
13 декабря 2016 г.

Василий Шестак назначен полпредом губернатора Ставропольского края

Новый полномочный представитель губернатора, курирующий Ипатовский, Труновский, Красногвардейский, Новоалександровский и Изобильненский районы Ставрополья назначен в понедельник. Им стал бывший глава Невинномысска Василий Шестак. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором края. До Шестака эту должность занимал Николай Губский. А самого Василия Шестака на должности главы администрации Невинномысска сменил экс-глава Михайловска Михаил Миненков.

Учитывая, что после сентябрьских выборов 2016 уже несколько глав муниципалитетов под тем или иным предлогом оставили свои посты, можно сделать вывод, что глава региона всерьез озаботился кадровой политикой и пытается добиться эффективной работы власти на местах такими перестановками.

Напомним, что институт полпредства губернатора в территориях был создан в 2013 году с целью оперативного решения важных для края проблем на местах. Кроме того, полпред выступает в роли медиатора между населением и губернатором, а также представляет интересы главы региона в отношениях с территориальными органами власти.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161213/vasiliy_shestak_naznachen_polpredom_gubernatora_stavropolskogo_k_98756.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?


Власти
Василий Шестак назначен полпредом губернатора Ставропольского края
Александр Хлопонин посетил с рабочим визитом Республику Абхазия
IV форум СМИ Северного Кавказа: Едины в стремлении совершать добрые дела
Первые двойняшки появились на свет в новом роддоме в Ставрополе
Сергей Савченко утвержден в должности главы Ипатовского района
Ставропольский край
С начала года Ставропольский филиал Россельхозбанка направил на развитие АПК более 5 млрд рублей
Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья
Депутаты рассказали, что будет на очередном заседании Думы Ставрополья
Двое мужчин погибли на пожаре в частных домовладениях на Ставрополье
В Ставропольском крае стали чаще проводить ярмарки

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!