Василий Шестак назначен полпредом губернатора Ставропольского края

Новый полномочный представитель губернатора, курирующий Ипатовский, Труновский, Красногвардейский, Новоалександровский и Изобильненский районы Ставрополья назначен в понедельник. Им стал бывший глава Невинномысска Василий Шестак. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором края. До Шестака эту должность занимал Николай Губский. А самого Василия Шестака на должности главы администрации Невинномысска сменил экс-глава Михайловска Михаил Миненков.

Учитывая, что после сентябрьских выборов 2016 уже несколько глав муниципалитетов под тем или иным предлогом оставили свои посты, можно сделать вывод, что глава региона всерьез озаботился кадровой политикой и пытается добиться эффективной работы власти на местах такими перестановками.

Напомним, что институт полпредства губернатора в территориях был создан в 2013 году с целью оперативного решения важных для края проблем на местах. Кроме того, полпред выступает в роли медиатора между населением и губернатором, а также представляет интересы главы региона в отношениях с территориальными органами власти.

http://www.stapravda.ru/20161213/vasiliy_shestak_naznachen_polpredom_gubernatora_stavropolskogo_k_98756.html