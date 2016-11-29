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29 ноября 2016 г.

Елена Бондаренко будет координировать межрегиональное отделение «Единой России»

Елена Бондаренко

Собрание депутатов фракции «Единая Россия» прошло в краевой Думе под председательством руководителя фракции Юрия Гонтаря. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы России, избранные от Ставропольского края: Елена Бондаренко, Ольга Тимофеева, Александр Ищенко и Михаил Кузьмин. В начале встречи секретарь Ставропольского регионального отделения партии, спикер Думы Геннадий Ягубов поздравил Елену Бондаренко с назначением на должность заместителя руководителя межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». В этом качестве она будет курировать работу региональных отделений партии в Ставропольском крае и Республике Калмыкия.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161129/elena_bondarenko_budet_koordinirovat_mezhregionalnoe_otdelenie_e_98406.html
Фотография к статье Елена Бондаренко будет координировать межрегиональное отделение «Единой России»
Елена Бондаренко
Елена Бондаренко
Фото пресс-службы ГДСК
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