Елена Бондаренко будет координировать межрегиональное отделение «Единой России»

Собрание депутатов фракции «Единая Россия» прошло в краевой Думе под председательством руководителя фракции Юрия Гонтаря. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы России, избранные от Ставропольского края: Елена Бондаренко, Ольга Тимофеева, Александр Ищенко и Михаил Кузьмин. В начале встречи секретарь Ставропольского регионального отделения партии, спикер Думы Геннадий Ягубов поздравил Елену Бондаренко с назначением на должность заместителя руководителя межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». В этом качестве она будет курировать работу региональных отделений партии в Ставропольском крае и Республике Калмыкия.

http://www.stapravda.ru/20161129/elena_bondarenko_budet_koordinirovat_mezhregionalnoe_otdelenie_e_98406.html