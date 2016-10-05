Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
5 октября 2016 г.

В Карачаево-Черкесии представлен новый состав правительства республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представил утвержденный состав нового правительства республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представил утвержденный состав нового правительства республики во главе с председателем Асланом Озовым. Р. Темрезов обозначил перед новым кабинетом министров приоритетные задачи.

В ближайшее время глава республики поручил сконцентрировать усилия всех министерств на формировании проекта бюджета КЧР на будущий год. Также новому правительству необходимо не снижать уровня работы по реализации «Майских» Указов Президента страны В. Путина, поддержки реального сектора экономики, реализации социальных программ. Р. Темрезов также подчеркнул, что необходимо тщательно подойти к вопросу назначения заместителей министров, которые будут утверждаться президиумом правительства КЧР, и обратил внимание на то, что новый состав правительства должен тесно работать с федеральными органами власти, с аппаратом полпредства Президента РФ в СКФО, с парламентом республики и органами местного самоуправления. Еще одно важное поручение главы региона касалось непосредственной работы министров с жителями республики.Р. Темрезов отметил, что с людьми нужно встречаться не в кабинетах, а в населенных пунктах, внимательно относиться к проблемам граждан, держать на контроле их решение. Каждый министр должен понимать, что, прежде всего, он работает для людей.

Аслан Озов поблагодарил главу республики за доверие и выразил уверенность, что новый состав правительства будет достаточно эффективен, чтобы решать поставленные задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии и повышению качества жизни граждан.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/v_karachaevocherkesii_predstavlen_novyy_sostav_pravitelstva_resp_97042.html
Фотография к статье В Карачаево-Черкесии представлен новый состав правительства республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представил утвержденный состав нового правительства республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представил утвержденный состав нового правительства республики
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Власти
В Карачаево-Черкесии представлен новый состав правительства республики
С Днём учителя поздравили лучших педагогов края в Ставрополе
Председатель СКР Александр Бастрыкин побывал с рабочим визитом в Ставрополе
В Кисловодске начала работу городская Дума пятого созыва
В Ставропольском крае детям без родителей успешно находят мам и пап
Карачаево-Черкесская Республика
Туристический тур по кавказскому участку Великого шелкового пути финишировал на КМВ и Медовых водопадах
ВТБ профинансировал по льготной ставке производственное предприятие КЧР
В Карачаево-Черкессии стартовал фестиваль фотографов и видеографов «Два крыла»
В селе Учкекен в КЧР открыли новую школу на 408 мест
Новая школа открыта в столице Карачаево-Черкесии впервые за 26 лет

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!