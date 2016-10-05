В Карачаево-Черкесии представлен новый состав правительства республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представил утвержденный состав нового правительства республики во главе с председателем Асланом Озовым. Р. Темрезов обозначил перед новым кабинетом министров приоритетные задачи.

В ближайшее время глава республики поручил сконцентрировать усилия всех министерств на формировании проекта бюджета КЧР на будущий год. Также новому правительству необходимо не снижать уровня работы по реализации «Майских» Указов Президента страны В. Путина, поддержки реального сектора экономики, реализации социальных программ. Р. Темрезов также подчеркнул, что необходимо тщательно подойти к вопросу назначения заместителей министров, которые будут утверждаться президиумом правительства КЧР, и обратил внимание на то, что новый состав правительства должен тесно работать с федеральными органами власти, с аппаратом полпредства Президента РФ в СКФО, с парламентом республики и органами местного самоуправления. Еще одно важное поручение главы региона касалось непосредственной работы министров с жителями республики.Р. Темрезов отметил, что с людьми нужно встречаться не в кабинетах, а в населенных пунктах, внимательно относиться к проблемам граждан, держать на контроле их решение. Каждый министр должен понимать, что, прежде всего, он работает для людей.

Аслан Озов поблагодарил главу республики за доверие и выразил уверенность, что новый состав правительства будет достаточно эффективен, чтобы решать поставленные задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии и повышению качества жизни граждан.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/v_karachaevocherkesii_predstavlen_novyy_sostav_pravitelstva_resp_97042.html