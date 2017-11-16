Именно каскад, иначе не скажешь о бурном старте очередного, 173-го сезона в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова.

Фото: Юрий Скибин

Театру удалось сразить зрителя, что называется, наповал не только количеством сценических новинок, но и разнообразием жанров, и оригинальностью творческих почерков режиссеров-постановщиков, и целой серией удачных актерских работ. Так что завзятым театралам пришлось поднапрячься в переваривании столь мощного «меню», сиречь репертуара. Впрочем, о каком тут напряжении речь? Ведь, соскучившись за время летней разлуки с храмом Мельпомены, публика с удовольствием окунулась в волшебный мир, радостно созерцая своих любимцев, вникая в их новые роли, аплодируя, вручая цветы, делясь впечатлениями от увиденного...

Вообще-то, нынешний сезон театр фактически начал не на своей сцене, а в близкой дружественной Белоруссии. Гастроли в Минске были успешны и явились своего рода эмоциональным толчком к доброму старту и в родных стенах. Окрыленные теплым приемом минчан, ставропольские артисты словно привезли оттуда дополнительную порцию творческого вдохновения, чтобы потом щедро делиться им с нами. И вот за какие-то три недели репертуарная афиша расцвела новыми названиями, прямо скажем, интригующе-загадочными. Тут вам и «Опасные связи», и «Одураченный муж», и «Дура»… Чувствуете, какой набор?

Фото: Юрий Скибин

Разумеется, при таком широком драматургическом диапазоне постановки изначально не могут быть равнозначными. Думаю, у каждой должен быть свой зритель, и это само по себе хорошо, потому как и зритель ведь разный. А поскольку профессиональный театр в Ставрополе единственный, ему и работать желательно на все вкусы. Театр справляется с этим вполне, стоит лишь всмотреться в афишу, наполненную самыми разными постановками. Те, кто не успел под занавес прошлого сезона попасть на показ «Опасных связей», постарались, наверстывая упущенное, увидеть спектакль уже на открытии нового сезона.

В программке сразу бросилось в глаза оригинальное обозначение жанра: игра в любовь по одноименному роману Шодерло де Лакло. Да, именно так – игра в любовь! Нам словно изначально предлагают не воспринимать происходящее на сцене всерьез, раз уж это всего лишь игра. Разумеется, не существует подобного жанра, но постановщик народная артистка России Наталья Зубкова не случайно акцентирует: ну как еще, если не в шутку, можно в наш компьютерный век воспринимать персонажей, титулованных как маркиза, виконт, шевалье… Блестяще, словно, извините, играючи, справляется с поставленной задачей исполнительский ансамбль спектакля. Заслуженному артисту России Александру Жукову даже удается вполне органично наполнить характер своего героя-виконта глубиной, вообще-то, не свойственной салонным прожигателям жизни. Да и его партнерша по придворным интригам маркиза стараниями Ирины Баранниковой предстает фигурой весьма непростой, иногда прямо-таки загадочной. Как и еще одна сторона любовного не треугольника даже, а многоугольника (!) – госпожа де Турвель, которую Оксана Винникова изображает натурой искренне страдающей, едва ли не жертвенной… Ничего себе салонные страсти, да?! Признаюсь, вовсе не будучи поклонницей подобных сюжетов, с пристальным любопытством наблюдала за развитием «опасных связей» героев до самого финала… Жаль, что остальным участникам спектакля было явно маловато простора для наполнения действующих лиц интересными чертами, тем не менее актеры постарались внести свою лепту в общий стиль. Собственно, «игра в любовь» сыграна именно стильно, мастерски, и публике не пришлось скучать. Если же говорить о морали всей этой истории, она проста и стара как мир: не рой яму другому, не прелюбодействуй… и так далее.

Вскоре мы уже созерцали явление совсем иного ряда: классическую комедию Жана Батиста Мольера «Одураченный муж», поставленную приглашенным из Минска заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь художественным руководителем Национального академического драматического театра им.

М. Горького Сергеем Ковальчиком. Театралам эта фамилия знакома благодаря Ковальчику-старшему, Михаилу, чьи постановки появились на ставропольской сцене ранее. Сергей Ковальчик впервые работает с нашими артистами и интересен, разумеется, не только тем, что он сын своего отца. Его режиссерский дебют в Ставрополе, конечно, никакой не дебют, ибо перед нами мастер высочайшего уровня. Чего стоит одна лишь смелость представить современному зрителю не кого-нибудь, а Мольера! И ведь не зря говорят: смелость города берет! Город Ставрополь имеет возможность убедиться в этом, как и в другой несокрушимой истине, – настоящая классика не стареет. Подобно старому вину, она лишь становится ярче и «вкуснее».

Знаю, что части ставропольской публики некоторые сценические приемы в «Одураченном муже» показались несколько… вольными, что ли. Лично мне – нисколько. Потому что таков стиль постановки: шутливо-юмористический, как и подобает комедии. И при этом какие замечательные характеры мы увидели благодаря вдохновленным классикой артистам! Новый интересный герой появился в послужном списке Александра Жукова: простоватый, наивный добряк Жорж Данден вовсе не так глуп, как хочет представить его молоденькая женушка. Его беда в том, что уж больно хочется ему угодить всем, вот и старается страдающий рогоносец хоть как-то выпутаться из самых смешных и щекотливых ситуаций. В этой роли А. Жуков предстал во всей полноте трагикомического дара. Его герой и забавен, и трогателен одновременно, так и хочется в отдельные моменты вскочить и закричать простофиле: ну что ж ты, не видишь что ли, как тебя дурачат?! Исполнитель, кажется, и сам сочувствует герою, умудряясь оставаться как бы «над» ним, давая понять залу, что сам-то понимает, каков простак этот Данден, но что же с ним поделаешь… Здесь мы имеем счастливый случай творческого совпадения замыслов режиссера и исполнителя: оба попали в точку, обоим нравится старик Мольер и нравится открывать его нам, зрителям.

Вполне удачен весь актерский выбор постановщика. Абсолютно мольеровский тип разбитной хитроумной красотки представляет Оксана Винникова, буквально порхающая по сцене и бог знает что вытворяющая со своим незадачливым муженьком. Столь же мольеровски смешны и типичны заносчивый папаша этой нахальной особы в исполнении заслуженного артиста России Михаила Новакова, его несгибаемо высокомерная супруга – актриса Людмила Дюженова, очаровательно-бессовестный ловелас Клитандр – Александр Кошелевский, верная наперсница своей ветреной госпожи и не уступающая ей в хитрости служанка Клодина – Полина Полковникова, влюбленный в нее явный будущий рогоносец Любен – Евгений Задорожный… Да, тут есть на кого и на что посмотреть. Один «человек театра» Юрия Иванкина чего стоит! Персонаж без слов неописуемо хорош, но рассказать о нем словами невозможно, дорогой читатель… Итог увиденному прост и оптимистичен: давайте еще приглашать Сергея Ковальчика на новые постановки!

Фото: Юрий Скибин

Совершенно отличен от двух вышеназванных спектакль «Дура». Во-первых, потому, что это ироничный детектив – редко появляющийся на нашей сцене жанр. Во-вторых, в нем хоть и звучать опять французские имена, но это – со-о-овсем другая история! Специалисты считают, что драматургия автора «Дуры» Марселя Ашара близка французской литературной традиции. И с ними не поспоришь: налицо запутанный сюжет, переплетение взаимоотношений персонажей, широкая палитра характеров – в общем, весь набор добротного триллера. Не имеющему таких технических приемов, как кино или телеэкран, где детектив давно расцвел пышным цветом, театру приходится брать именно яркостью образов. И тут их воплощение – в полной власти актеров. Вновь (и по-новому) неожиданна здесь Ирина Баранникова в роли… подозреваемой в убийстве. Ее героиня красива, бесшабашна, наивна, смешна – и все «в одном флаконе»! Восхитительная народная героиня, оживляющая спектакль одним лишь появлением на сцене. Несомненная удача спектакля – Олег Хомутов в роли молодого следователя, старательно раскапывающего детали сложного уголовного дела. Артист очень точно раскрывает нам человека искреннего, порядочного, честно делающего свое дело, а это много. Считается, что положительных героев играть труднее, чем злодеев, тем более радуешься за исполнителя, сумевшего сделать хорошего человека. Интересен Илья Калинин в образе педантичного, но не лишенного человечности адвоката. Юмористически рисует присяжного секретаря Владимир Петренко, умеющий скупыми и вместе выразительными деталями – взгляд, жест, ухмылка – подчеркнуть и суть своего героя, и пикантность конкретного момента действа. На своем месте и Юрий Иванкин, чей полицейский Марио, по сути, целый типаж данной профессии. И хотя совершенно ясно, что детектив не может часто появляться на театральных подмостках, спектакль, поставленный Натальей Зубковой, убеждает: делать это время от времени нужно, полезно, интересно.

Вот какие разные премьеры предлагает нам театр. Буквально одну за другой. А на очереди уже «Двенадцатая ночь» Шекспира, на которую «замахнулся» заслуженный деятель искусств России Валентин Бирюков. Еще одна классика, и опять – не похожая на вышеописанные. И совсем скоро. Так что, зритель, не расслабляйся!