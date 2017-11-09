Программы и методики школы разработали специалисты Ставропольской краевой детской библиотеки им. А. Е. Екимцева – при поддержке Центра профпереподготовки и повышения квалификации работников культуры.
Невинномысские библиотекари научились создавать нестандартные игровые, библиографические электронные продукты, мультимедийные тематические плакаты и т.д. Также сотрудницы «хранилища знаний» детально изучили виды буктрейлеров видеоролики о книгах), видеопрезентаций и т.п.
В совокупности, как сообщили в пресс-центре Центральной детской библиотеки Невинномысска, в ходе занятий было рассмотрено более 60 полезных для библиотечной деятельности интернет-инструментов.
Всего же в упомянутой школе успешно прошли обучение 82 библиотекаря из различных городов края.