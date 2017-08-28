Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

В министерстве энергетики, промышленности и связи края стартовал передвижной этап фотоконкурса допризывной молодежи под эгидой профильных классов Росгвардии Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова.

Открывая встречу и вручая подарки отличившимся, профильный министр Виталий Хоценко отметил конкурсные фотоработы ермоловцев, курсантов ВПК «Русские витязи» и регионального отделения общественной организации «Российское кадетское братство».

– Серьезные, качественные работы. Я рад, что у нашей молодежи есть такой взгляд на службу Родине, — отметил он и выразил надежду, что эта фотовыставка побьет все рекорды посещаемости.

Председатель краевого отделения организации ветеранов «Боевое братство» Николай Борисенко рассказал, что конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 15-летию ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова и пропаганды прохождения службы (поступления в военные учебные заведения) в войсках Национальной гвардии РФ.

В заключение председатель городского совета ветеранов войск правопорядка Виктор Медяник провел для собравшихся экскурсию по выставке вооружения и средств защиты росгвардейцев. А первые, самые младшие конкурсанты, удостоились права покататься на «броне», предоставленной устроителями.