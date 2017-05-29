Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

Сотрудники библиотеки им. А.Е. Екимцева провели по парку «Победы» экологическую экскурсию для младших школьников «Удивительное рядом», рассказывают в пресс-службе министерства культуры СК. Мероприятие прошло в рамках акции «Зелёными тропами Ставрополья: литературно-экологические маршруты».

Во время прогулки детям рассказывали интересные факты о лесе и о животных, его населяющих. Например, заготовки белки на зиму составляют более 2 тысяч грибов, корни дуба больше его высоты. Ребята с энтузиазмом включились в экологические игры: отгадывали загадки и исправляли фактические ошибки в рассказах про кукушку, зайца и лисицу.

Выразили готовность сохранять природу родной земли школьники не словом, а делом: повесив собственноручно изготовленную кормушку и пообещав насыпать туда корм птицам.