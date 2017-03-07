Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

12 марта возобновился футбольный турнир в зоне «Юг» чемпионата России 2016-17 г.г. среди команд второго дивизиона. Обе ставропольские команды в 18-м туре играли на выезде, обе накануне закрыли собственные сайты и интернет-трансляция игр не велась, что лишний раз подтверждает начатую накануне тему о деградации футбола в крае.

«БИОЛОГ» – «ДИНАМО» – 1:1. Под руководством Л. Назаренко кубанцы осенью добрались до первой пятерки. В четырех последних матчах ни один из клубов в очных встречах не добился перевеса. Правда, в первом круге нынешнего сезона динамовцы умудрились проиграть поселковой команде на своем поле. Накануне матча со ставропольцами Л. Назаренко сказал: «Мы качественно улучшили нашу игру по сравнению с началом нынешнего первенства и в весенней части игра команды будет более разносторонней. Игра приобрела другие краски, другое качество и результат не заставит себя долго ждать». До 88-й минуты динамовцы стойко держались, но перед самым окончанием игры с 11-метрового пропустили гол. Казалось, что ставропольцам суждено в этот день уехать домой с пустыми руками. Всей командой они пошли на штурм ворот «Биолога» и на 90-й минуте тоже получили право на пенальти, который четко реализовал В. Магомедов.

«Динамо»: Вяльчинов, Белозеров, Фомичев, Бакланов, Долгов, Кукояка, Хугаев, Магомедов, Люфт, Бацев (Клепиков).

«АФИПС» – «МАШУК» – 3:1. Пятигорчане на весеннюю часть первенства дозаявили восемь достаточно уже поигравших и опытных новичков. Это – вратарь С. Аршиев (1996) из «Знамени Труда», И. Бороздин (1988) из «Чайки», Н. Галкин (1993) из «Биолога», Д. Олифиренко (1992) из «Сахалина», Д. Остапенко (1995) из пензенского «Зенита», О. Ткачев (1995) из «Локомотива» Лиски, М. Решетняк (1996) из «Анжи», В. Чечулин (1988) из МИТОСа. В первом круге у себя на поле «Машук» отстоял свои ворота в неприкосновенности – 0:0. Во время весенней подготовки «Афипс» сыграл 11 товарищеских матчей, одержав пять побед, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью. «Машук» в эти же сроки одержал лишь одну победу – над молодежкой «Терека». Не сыгравшиеся новички «Машука» мало чем помешали хозяевам сразу взять инициативу в свои руки и к концу первого тайма счет уже был 2:0 в пользу «Афипса». Хозяева продолжали владеть инициативой и после перерыва, упрочив свое превосходство еще одним забитым голом. «Машук» к тому времени уже играл в меньшинстве: с поля был удален М. Мулляр. На 89-й минуте «размочил» счет И. Бороздин.

«Машук»: Аршиев, Абидинов, Олифиренко, Мулляр, Решетняк, Бороздин (Бугулов), Остапенко, Галкин, Ткачев (Абидоков), Джатиев (Нестеренко), Алиев.

Результаты остальных матчей тура: СКА – «Спартак» – 0:0, «Черноморец» – «Ротор» – 1:0, «Сочи» – «Чайка» – 1:0, «Краснодар-2» – «Ангушт» – 2:1, «Дружба» – «Легион» – 4:1, «Армавир» – «Кубань-2» – 2:0. Перенесенная игра «Чайка» – «Краснодар-2» состоится 5 апреля 2017 года, а датой проведения матча «Динамо» Ставрополь – «Афипс» стало 3 мая.

Положение команд

- | В Н П М О ------------------------------------ Ротор | 13 2 3 36-12 41 Армавир | 10 5 3 27-11 35 Афипс | 10 4 3 25-14 34 Черноморец | 10 3 5 23-10 33 Биолог | 8 2 8 18-20 26 Сочи | 7 5 6 24-20 26 Краснодар-2 | 7 4 6 17-15 25 Чайка | 6 6 5 21-16 24 СКА | 6 6 6 18-21 24 Спартак Вл | 5 6 7 13-18 21 ДИНАМО | 6 2 9 15-22 20 Дружба | 5 5 8 18-24 20 Кубань-2 | 5 3 10 15-30 18 Легион | 4 4 10 17-32 16 МАШУК | 4 3 11 18-34 15 Ангушт | 3 6 9 13-19 15