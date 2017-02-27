Фото: из архива газеты «СП»

1/16-я финала. Вторые матчи. «Фенербахче» Турция — «Краснодар» – 1:1 (Ф. Смолов) Первый матч – 0:1. Еще ни разу наши команды не обыграли в гостях «Фенербахче» — ничья и два поражения. Впрочем, «Краснодар» на этот раз устроила и ничья. «Зенит» — «Андерлехт» Бельгия – 3:1 (В. Жулиану – 2, А. Дзюба). Первый матч – 0:2. Экс-главный тренер сборной СССР Борис Игнатьев так и сказал: «Зенит» победит, но дальше пройдут бельгийцы». «Спарта» Чехия — «Ростов» – 1:1 (Д. Полоз). Первый матч – 0:4. 24 февраля состоялась жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы. Соперником «Ростова» на этой стадии турнира стал «Манчестер Юнайтед». Первая встреча пройдет в Ростове-на-Дону. «Краснодар» встретится на этой стадии с испанской «Сельтой». Первая встреча пройдет в Испании. Матчи 1/18 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта.

К слову, минимальная стоимость билетов на стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону составить 7,5 тысячи рублей, а максимальная – 170 тысяч рублей.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20170227/bilet_na_futbol_rostov__manchester_yunayted__bolee_20_mrot_100896.html