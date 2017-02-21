Фотография к статье День православной молодежи прошел в Александровском районе
День православной молодежи прошел в Александровском районе
В Александровском районе прошел День православной молодежи, сообщили в администрации района. Встреча началась с приветствия настоятеля храма Святого Великого Благоверного князя Александра Невского отца Димитрия. Затем студенты и преподаватели сельскохозяйственного колледжа приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Мы дети твои, великая Русь!».
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/den_pravoslavnoy_molodezhi_proshel_v_aleksandrovskom_rayone_100749.html
Выбор читателей
Фото:архив администрации Александровского района