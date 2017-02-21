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21 февраля 2017 г.

День православной молодежи прошел в Александровском районе

В Александровском районе прошел День православной молодежи, сообщили в администрации района. Встреча началась с приветствия настоятеля храма Святого Великого Благоверного князя Александра Невского отца Димитрия. Затем студенты и преподаватели сельскохозяйственного колледжа приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Мы дети твои, великая Русь!».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/den_pravoslavnoy_molodezhi_proshel_v_aleksandrovskom_rayone_100749.html
Фотография к статье День православной молодежи прошел в Александровском районе
День православной молодежи
День православной молодежи
Фото:архив администрации Александровского района
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