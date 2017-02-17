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17 февраля 2017 г.

Семинарист из Костромы приехал по обмену в Ставрополь

В рамках соглашения о сотрудничестве между Ставропольской и Костромской духовными семинариями реализуется программа по академическому обмену студентами. Недавно Ставропольскую духовную семинарию посетил студент Костромской духовной школы Герман Горшков. В течение двух недель он посещал учебные занятия, общался с преподавателями, знакомился с организацией учебного и воспитательного процесса. Гостю понравилась доброжелательная обстановке в семинарии, недавно отремонтированный корпус, где учатся и живут ребята, уровень воспитательной работы. Студент Костромской семинарии отметил, что для него важной стала возможность непосредственного соприкосновения с трудами святителя Игнатия Брянчанинова, покровителя Ставропольской духовной семинарии. Испытывая научный интерес к изучению наследия святителя, он рад был обратиться к его творениям в семинарской библиотеке.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/seminarist_iz_kostromy_priekhal_po_obmenu_v_stavropol_100570.html
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