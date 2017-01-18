Почему «запретили» священника / «Ставропольская правда» от 18 января 2017 г.

В некоторых СМИ появились сообщения о том, как в Ставропольской епархии запретили служить бывшему священнику храма станицы Темнолесской. Ситуация, естественно, привлекла внимание широкой общественности, вызвав различные толки и споры. В связи с чем на официальном сайте Ставропольской митрополии размещен комментарий пресс-службы Ставропольской епархии по вопросу запрещения в священнослужении иерея Андрея Соковых с подробным разъяснением данного случая: «В июле 2016 года священник Андрей Соковых прекратил евхаристическое поминовение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, мотивируя свои действия протестом против состоявшейся встречи Предстоятеля Русской православной церкви с папой Римским Франциском в Гаване.

После нескольких разъяснений со стороны епархиального архиерея и благочинного округа о том, что упомянутая встреча носила сугубо протокольный характер и не предполагала совместной молитвы, а значит, не может быть основанием для обвинений священноначалия в ереси, отец Андрей согласился с приведенными доводами и обещал продолжить молитвенное поминовение Святейшего Патриарха и Правящего Архиерея.

Спустя полгода отец Андрей изменил ранее данному пастырскому слову и в письменной форме на имя митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла заявил о прекращении молитвенно-канонического общения со священноначалием...

После наложенного церковного прещения (запрещение в священнослужении сроком на 5 лет. – Ред.) священник Андрей Соковых, никогда и нигде не преподававший богословие (вопреки некомпетентным заявлениям отдельных СМИ), горделиво сравнивает себя с «незаконно изгнанными» великими исповедниками Церкви, обвиняет в ереси вчерашних собратьев по вере, советует «почитывать историю» своим преподавателям в духовной семинарии и ожидает восстановления в церковном служении.

Ставропольская и Невинномысская епархия Русской православной церкви молится о заблудшем иерее, ожидая его искреннего покаяния и возвращения от раскола к церковному единству. В этом случае срок наложенного на него церковного прещения может быть сокращен.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170118/pochemu_zapretili_svyaschennika_99631.html