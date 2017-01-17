Муфтий Ставрополья посетил Чечню

Состоялся официальный визит делегации Духовного управления мусульман Ставропольского края в Чеченскую Республику. В его рамках прошла встреча муфтия Ставрополья Мухаммада-хаджи Рахимова с главой Чечни, Героем России Рамзаном Кадыровым. Накануне в Грозном состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Духовным управлением мусульман Ставропольского края и ДУМ Чеченской Республики. Стороны договорились о совместной разработке и реализации духовно-просветительских программ и мероприятий, обмене информацией и реализации совместных акций. Во встрече муфтиев принял участие секретарь Исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа Ибрагим Ибрагимов. М. Рахимов встретился также с ректором Российского Исламского университета имени Кунта-Хаджи Абдурахимом Мутушевым: обсуждались вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, варианты возможного сотрудничестве в развитии религиозного образования на Северном Кавказе.

http://www.stapravda.ru/20170117/muftiy_stavropolya_posetil_chechnyu_99571.html