Храм преподобного Серафима Саровского освящен в Невинномысске

В Невинномысске в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил чин Великого освящения храма, построенного в честь святого. Саровский храм возводится с 2005 года в память о воинах, павших на полях сражений. Первую Божественную литургию в новопостроенной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил в 2015 году, а ныне ее освятили полным чином.

Настоятель Саровского храма протоиерей Игорь Тымчак поблагодарил Владыку за освящение церкви, богослужение и совместную молитву и преподнес в дар архипастырю рипиды (металлические лучистые круги с изображением херувимов). Также, как сообщили в администрации Невинномысска, митрополита Кирилла приветствовали воспитанники воскресной школы и приходская молодежь.

Далее владыка обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. А настоятеля храма протоиерея Игоря Тымчака за труды по строительству церкви митрополит Кирилл удостоил епархиальной медали «Ставропольский крест». Она создана по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Были отмечены и благотворители, внесшие вклад в возведение и обустройство храма.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170116/khram_prepodobnogo_serafima_sarovskogo_osvyaschen_v_nevinnomyssk_99580.html