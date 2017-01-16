2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
16 января 2017 г.

Храм преподобного Серафима Саровского освящен в Невинномысске

В Невинномысске в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил чин Великого освящения храма, построенного в честь святого. Саровский храм возводится с 2005 года в память о воинах, павших на полях сражений. Первую Божественную литургию в новопостроенной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил в 2015 году, а ныне ее освятили полным чином.

Настоятель Саровского храма протоиерей Игорь Тымчак поблагодарил Владыку за освящение церкви, богослужение и совместную молитву и преподнес в дар архипастырю рипиды (металлические лучистые круги с изображением херувимов). Также, как сообщили в администрации Невинномысска, митрополита Кирилла приветствовали воспитанники воскресной школы и приходская молодежь.

Далее владыка обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. А настоятеля храма протоиерея Игоря Тымчака за труды по строительству церкви митрополит Кирилл удостоил епархиальной медали «Ставропольский крест». Она создана по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Были отмечены и благотворители, внесшие вклад в возведение и обустройство храма.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170116/khram_prepodobnogo_serafima_sarovskogo_osvyaschen_v_nevinnomyssk_99580.html
Фотография к статье Храм преподобного Серафима Саровского освящен в Невинномысске

Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Религии
Храм преподобного Серафима Саровского освящен в Невинномысске
У виноградарей Ставрополья появится еще один праздник – День Трифона
Рождественский хоровой собор в Ставрополе: волшебный святочный вокал
Рождественский хоровой собор звучит в Ставрополе 11 января
Правомерно ли имам мусульманской общины отказал в погребении жительницы села на Ставрополье?
Невинномысск
Пять школ Невинномысска вошли в ТОП-50 лучших школ Ставрополья
Первенство СКФО по настольному теннису прошло в Невинномысске
В Невинномысске голодные голуби перешли на виноградную диету
Бесхозный пожарный резервуар обнаружила прокуратура в Невинномысске
За угрозу убийством в отношении жителя Невинномысска возбуждено уголовное дело

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!