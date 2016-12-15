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15 декабря 2016 г.

Предновогодний книжный фримаркет пройдет в Ставрополе 18 декабря

Книжный фримаркет

Краевая библиотека для молодежи пригалашает в воскресенье, 18 декабря, на предновогодний книжный фримаркет. Последняя в уходящем году бесплатная книжная ярмарка богата на творческие площадки. Весь день в читальном зале магазин комиксов организует турниры по настольным играм. В 11 часов откроется новый проект – дискуссионный клуб «Автор». Затем для всех желающих начнется мастер-класс по чтению стихов. Привлечет многих и мастер-класс рукоделия, где расскажут, из чего и как сделать новогодние аксессуары, украсить дом к празднику. Новогоднему столу посвящена специальная книжная выставка-обзор. В студии «Читаем вместе» в музыкальной гостиной библиотеки беседу о жизни и творчестве поэта-футуриста Велемира Хлебникова проведет профессор Л. Бронская. Порадуют новыми стихами молодые ставропольские поэты. Ну и, конечно, гвоздь программы – сама бесплатная книжная ярмарка по принципу «Прочитал книгу – передай другому!». Книговорот продолжается.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161215/prednovogodniy_knizhnyy_frimarket_proydet_v_stavropole_18_dekabr_98840.html
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