На форуме в Пятигорске работают выставка СМИ Северного Кавказа и тематические секции

Как мы уже сообщали, в Пятигорске открылся IV Форум СМИ СКФО. Масштабное мероприятие привлекло журналистов из Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, а также представителей государственных органов и федеральных экспертов.

С утра развернулась выставка, широко представляющая все многообразие средств массовой информации регионов. Вот-вот откроется первое пленарное заседание, где участники обсудят проблемы взаимодействия медиа с органами государственной власти и изменения в законодательстве, касающиеся СМИ. Как сообщили в Центре современной Кавказской политики, модератором разговора выступит ведущий телеканала ВГТРК «Россия 24» Дмитрий Щугарев. В президиуме же обозначены следующие спикеры: заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников, глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СКФО Дмитрий Поляничев, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов, заместитель гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа» Сулейман Вагапов, председатель Ассоциации СМИ СКФО Вадим Баканов и начальник отдела Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России Дмитрий Буневич.

После заседания работа продолжится по тематическим секциям.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161208/na_forume_v_pyatigorske_rabotayut_vystavka_smi_severnogo_kavkaza_98661.html