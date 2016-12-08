IV Форум СМИ Северного Кавказа открылся в Пятигорске

В Пятигорске открылся IV форум средств массовой информации Северо-Кавказского федерального округа.

Выступая перед журналистами на церемонии открытия, заместитель полномочного представителя президента в СКФО Михаил Ведерников и глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров напомнили, что, когда проходил первый форум, основная цель была с помощью журналистов изменить восприятие Северного Кавказа жителями других регионов России. И она успешно решена. Сегодня подавляющее большинство россиян без всякой опаски едет на Кавказ. Помимо северокавказского форума СМИ появились и другие диалоговые площадки. Например, Михаил Ведерников высоко оценил деятельность Московского кавказского клуба.

На IV форуме нет единой темы. Представители власти и журналисты будут обсуждать все проблемы, которые их волнуют. Форум продлится два дня.

http://www.stapravda.ru/20161208/iv_forum_smi_severnogo_kavkaza_otkrylsya_v_pyatigorske_98643.html