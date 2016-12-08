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8 декабря 2016 г.

Итоги молодежного проекта «Ты – предприниматель» подводят на Ставрополье

Программа «Ты – предприниматель». Ставропольский край

9 декабря в Ставропольском крае подведут итоги реализации федеральной программы «Ты – предприниматель». Запланировано множество интересных мероприятий, посвященных развитию бизнеса: мастер-классы, тренинги, круглый стол с предпринимателями, панельная дискуссия, откроется также и выставка 25 лучших бизнес-проектов.

Напомним, программу запустили в октябре. Ее кураторами стали министерство образования и молодежной политики СК и региональный Фонд поддержки предпринимателей. За два месяца для школьников, студентов и молодых бизнесменов были проведены десятки обучающих семинаров и тренингов, олимпиад, конкурсов бизнес-проектов, прошли фестиваль креативных стартапов, встречи и круглые столы с опытными предпринимателями региона, представителями власти. Важным событием стал краевой этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2016». За звание лучшего состязались 40 человек.

На торжественной церемонии закрытия победителям и участникам конкурсов будут вручены ценные подарки.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161208/itogi_molodezhnogo_proekta_ty__predprinimatel_podvodyat_na_stavr_98653.html
Фотография к статье Итоги молодежного проекта «Ты – предприниматель» подводят на Ставрополье
Программа «Ты – предприниматель». Ставропольский край
Программа «Ты – предприниматель». Ставропольский край
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