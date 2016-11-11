Программа «Ты-предприниматель» поможет открыть свой бизнес молодежи Ставрополья

Для активных и амбициозных в крае вот уже второй месяц реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель». Ее цель – научить превращать идеи в реальный бизнес.

Если вы молоды, мечтаете открыть свое дело, прочитали десятки книг по бизнесу, если вы постоянный посетитель сообществ в социальных сетях типа «Записки миллионера» и «Секреты бизнеса», а результата никакого, программа «Ты – предприниматель» поможет сделать следующий шаг. Хотя никто не обещает чудесного перевоплощения из студента-мечтателя в счастливчика-бизнесмена. Координатор программы Виктория Ткачук пояснила: проводится множество интересных мероприятий (бизнес-тренингов, семинаров, конкурсов) для старшеклассников, начинающих предпринимателей, действующих молодых бизнесменов. Об эффективности работы будут судить по количеству созданных в результате объектов малого и среднего предпринимательства, в идеале на территории края их должно появиться не меньше ста.

В октябре в Ставрополе в рамках этой же программы прошло интересное мероприятие – подведены итоги краевого конкурса «Лучшая бизнес-идея». Удалось познакомиться с теми, кто в ближайшем будущем внесет свою лепту в экономику края.

В этот день в Центре молодежных проектов собралась интересная команда: взрослые – эксперты в вопросах предпринимательской деятельности, а по совместительству члены жюри, и молодые умы, готовые всеми силами защищать проекты. Всего на конкурс поступило около ста заявок, на защиту приехали 46 человек из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Ессентуков, Андроповского района.

Оценивали молодых проектировщиков заместитель министра образования и молодежной политики СК Дмитрий Донецкий, координатор федеральной программы «Ты – предприниматель» Виктория Ткачук, директор Центра молодежных проектов Борис Дроботов, сопредседатель совета краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павле Мрвалевич, представители Фонда поддержки предпринимательства и другие эксперты.

В результате нелегкой борьбы победу одержала студентка института экономики и управления СКФУ Валентина Беликова. Ее бизнес-идея – создать качественные экологически чистые мягкие игрушки.

Валентина предлагает три варианта полезных игрушек для детей от нуля до двух лет. Игрушки-грелки для новорожденных наполняются косточками вишни и черешни, которые обладают способностью долго отдавать тепло. Игрушки для развития моторики наполняются кедровыми орешками или крупами. Игрушки-подушки, наполняемые горными травами.

К конкурсу Валентина готовилась основательно. Оформила презентацию, сшила специально для показа несколько игрушек. Но пока этот проект для нее только хобби. Она активно занимается наукой, в этом году заканчивает университет, планирует работать по своей специализации – «международный менеджмент».

Второго места был удостоен проект «Мобильное приложение «Сельский туризм» по Ставропольскому краю» студентки СтГАУ Ирины Шахраманян. Еще до официальной презентации удалось поговорить с Ириной. Она с большим воодушевлением рассказывала о своем масштабном проекте:

– Приложение будет содержать полную, а самое главное, интересную информацию о селах нашего края – это истории, легенды, интересные факты, которые можно и прочитать, и прослушать в аудиоварианте. Людям, скачавшим данное приложение, будут приходить интересные новости о селах, такая информация тоже позволит привлечь туристов. В приложении будет установлена подробная карта всех туристических объектов. С помощью мобильного приложения можно узнать об экомаршрутах в данном селе, о существующих экскурсиях (можно самостоятельно ездить по маршруту, а можно воспользоваться услугами сельских организаций, проводящих эти экскурсии). Туристу достаточно выбрать село, в которое он хочет отправиться, и приложение выдаст полную информацию о нем. В приложении также будет информация о гостевых домах, отелях.

Главный аргумент Ирины, который, видимо, и привел к победе: на территории Ставропольского края сельский туризм практически отсутствует. Данное приложение мотивирует власти на местах трудиться над привлекательностью территории. Приложение гарантированно обеспечит им большой наплыв клиентов, а значит, поможет пополнить казну.

Заинтересовала экспертов и идея студентки СтГАУ Виктории Шумской по созданию интерактивного лингвистического web-сервиса интуитивно-подсознательного изучения иностранных языков. Она заняла третье место.

На этом знакомство с молодыми бизнесменами не закончилось. На следующий день своим опытом делились уже действующие предприниматели. Собрались они в Институте Дружбы народов Кавказа, где прошло торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Конкурс проходил в два этапа. Первый – заочный – проводился на Ставрополье с 5 по 25 октября. Его участниками стали несколько десятков человек. Но пройти во второй – очный – этап смогли только 40. Экспертным жюри было выбрано по десять финалистов в четырех номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года». Специальной стала номинация «Личный вклад года».

Молодых предпринимателей оценивали по нескольким критериям: наличие управленческих способностей, предпринимательской инициативы, инновационного подхода, финансовые показатели, конкурентоспособность и перспективы развития и роста бизнеса.

Но сначала финалисты презентовали деловые проекты. Они рассказали экспертам о своем бизнесе, поделились проблемами и успехами на этом нелегком поприще.

Главная борьба развернулась в номинациях «Производство года» и «Открытие года». Это говорит о том, что за последние время в регионе появилось много успешных и перспективных молодых бизнесменов.

В результате нелегкой борьбы звания «Открытие года» был удостоен Александр Бережнов и его бизнес-журнал для начинающих предпринимателей ХитерБобер.ru. В номинации «Производство года» победу взял Александр Теряев, который занимается производством автомобильных автоматизированных систем. Лучший «Социальный бизнес года» оказался у Владимира Конотопцева, а первенство в номинации «Работодатель года» досталось Аслану Тлисову.

Выделили организаторы и специальные номинации: ею отмечены Анна Суязова, которая уже несколько лет руководит детским центром гармоничного развития «Точка роста», и председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей СК Ярослав Липатов – за личный вклад в развитие молодежного предпринимательства в регионе.

Награждая победителей, заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий отметил: в конкурсе молодые предприниматели не только соревнуются и показывают себя, здесь они обмениваются идеями, находят партнеров по бизнесу, получают полезную для развития дела информацию.

Торжественное награждение победителей пройдет в правительстве края 7 декабря. Они же представят Ставрополье на всероссийском этапе.

Пока шел конкурс, мы выяснили у Павле Мрвалевич, из каких составляющих складывается успешный бизнес.

– Большое дело всегда начинается с мечты. Если мечта устойчивая, то успех неизбежен. В наше сложное экономическое время люди меньше совершают новых покупок, стараясь ремонтировать старое, поэтому бизнес в этом направлении может иметь большой успех: можно открыть автосалон, мастерскую по ремонту бытовой техники. Вообще, ставропольская молодежь очень креативная, поэтому любая сфера будет им по плечу. Конечно, после того как возникла идея, нужно приложить немало усилий для ее воплощения: оформить бизнес-план, просчитать все риски. Пройдя эти этапы, лучше понимаешь свой проект, насколько он может состояться. Эти стадии обязательно нужно пройти. Естественно, важно и финансирование: подготовка к получению кредита (если он необходим), поиск помещения, партнеров...

Программа «Ты – предприниматель» показала: молодежь умеет привносить новые идеи и реализовывать их. Необходимо только трудолюбие, а также желание воплощать эти идеи, не жалея собственного времени.

http://www.stapravda.ru/20161111/programma_typredprinimatel_pomozhet_otkryt_svoy_biznes_molodezhi_97950.html