Ставрополье готовится к проведению Года особо охраняемых природных территорий

Указом Президента РФ следующий год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. Ставрополье к этому событию готовится уже сейчас – минприроды края разработан обширный план мероприятий. Как рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов, муниципалитеты активно включились в разработку этого документа. Например, в Ессентуках планируется организовать экологический десант-действие «Природные святыни КМВ» и провести городской праздник «День птиц». В Андроповском районе пройдут музейные занятия: «Растительный мир», «С любовью к природе родного края», «Памятники природы». В Пятигорске намечено организовать городской урок экологии «Заповедник – от слова заповедь» и конкурс среди вузов на лучший эколого-туристический маршрут. В Лермонтове намерены провести экологические трудовые десанты возле источников минеральных вод в Бештаугорском лесном массиве.

Также предусмотрено проведение конкурсов на лучшую фотографию и художественную работу, посвященную заказникам и памятникам природы.

Для школьников и студентов будут организованы экологические экскурсии на особо охраняемых природных территориях краевого значения. Ведется работа по организации экологической тропы в заказнике «Стрижамент». Егерская служба намерена организовать в школах и центрах дополнительного экологического образования экологические уроки с презентацией заказников и памятников природы края.

В рамках акции «Сохраним природу Ставрополья» в 2017 году пройдет санитарная очистка особо охраняемых природных территорий, ликвидируют несанкционированные свалки. Кроме того состоится акция «Чистые берега» и ряд других мероприятий.

http://www.stapravda.ru/20161114/stavropole_gotovitsya_k_provedeniyu_goda_osobo_okhranyaemykh_pri_97995.html