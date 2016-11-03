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3 ноября 2016 г.

В селе Старомарьевка завершается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы

В селе Старомарьевка завершается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы

Руководитель строительного отдела Ставропольской епархии протоиерей Александр Гомзяк побывал на строительстве нового храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Старомарьевка Грачевского района. С ходом работ его ознакомил настоятель строящегося храма протоиерей Олег Драугялис. Обсуждались текущие проблемы, организация внутреннеего убранства и благоустройства прилегающей территории. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы высотой 42 метра и вместимостью более 300 человек возводится при въезде в село. Строительство церкви началось в 2010 году, а его завершение обещает стать важным событием в жизни более чем шеститысячного населения Старомарьевки. Рядом с храмом одновременно возводится здание духовно-просветительского центра.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161103/v_sele_staromarevka_zavershaetsya_stroitelstvo_khrama_pokrova_pr_97727.html
Фотография к статье В селе Старомарьевка завершается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы
В селе Старомарьевка завершается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы
В селе Старомарьевка завершается строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы
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