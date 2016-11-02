Ученики первой на Кавказе мужской гимназии переводили поэзию от «Илиады» Гомера до «Песни о Нибелунгах»

В фонде отдела редкой книги краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова ежедневно случаются удивительные находки. А вот книжечка, о которой пойдет речь, предназначенная для оцифровки, была найдена даже не в краеведческом разделе, потому что зашифровали ее в литературоведение.

И только наблюдательный опытный библиотекарь обратила внимание на полужирный шрифт в слове «Ставрополь». Заголовок вполне себе обычный: «Поэзия. Лекции, читанные в Сорбонне П. Альбером». Вся уникальность – в подзаголовке, который сообщает, что это лекции, «переведенные учениками Ставропольской гимназии и изданные под редакцией М. Краснова». Ничего себе!

Первая на Кавказе мужская гимназия открыта в Ставрополе в 1837 году. В XIX веке она славилась далеко за пределами региона. Жизнь и труды директора гимназии Януария Неверова, руководившего ею с 1850 по 1860 год, сделали ее одной из самых знаменитых. Чего только не приходилось делать гимназистам, учившимся в престижном учебном заведении. Они писали прекрасные конкурсные сочинения для переходных испытаний, изучали на дополнительных занятиях краеведение и историю, математику и литературоведение. Занимались, конечно, под руководством своих преподавателей, одним из которых и был Михаил Васильевич Краснов. Согласно биографической справке С. Несмачной в 10-м томе «Истории Кавказа в лицах» (2011), М. Краснов работал учителем русского языка и словесности в гимназии, был директором женской гимназии св. Александры, директором народных училищ Ставропольской губернии. Занимал высокие должности в общественных и попечительских организациях. Широко и хорошо известны его «Историческая записка по Ставропольской гимназии» (1887), «Просветители Кавказа» (1913), множество других работ. Все они указаны в репертуаре дореволюционной книги «Ставропольская книга 1853-1917 годов» (2002). Перечень 1873 года содержит всего пять наименований. Так редко в ту пору издавались местные труды. А возглавляет этот небольшой список именно книга переводов.

Но и это еще не все неожиданности. Внутри книги имеется уточнение о том, что в приложении к изданию выпущена статья «О русском стихосложении» преподавателя Ставропольской гимназии М. Краснова. История упомянутых лекций находится в классике библиографии – Энциклопедическом словаре Брокгауза – Ефрона.

А вот Поль Альбер – французский писатель, и лекции, которые читались им «для девиц в Сорбонне», изданы в 1869 году на французском языке. И вот через четыре года в типографии губернского правления провинциального Ставрополя издается перевод. Фантастическое даже для сегодняшнего времени и опытных переводчиков перемещение. Речь в книге идет об эпической поэзии, от «Илиады» Гомера до «Песни о Нибелунгах» (глава также составлена М. Красновым). А приложение – доступное для рядового читателя, того, кто не мог отличить «ямба от хорея», популярное объяснение теории поэзии. Единственное, о чем можно сожалеть, так это об отсутствии фамилий учеников, принявших участие в необычном переводе. Но наименование гимназии и город Ставрополь счастливо присутствуют.

Такие вот совместные научные опыты проводились в Ставрополе в XIX веке. Нам остается применить уместную к случаю цитату А.С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно».

Антонина АШИХМИНА

http://www.stapravda.ru/20161102/ucheniki_pervoy_na_kavkaze_muzhskoy_gimnazii_perevodili_poeziyu__97669.html