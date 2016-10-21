В библиотеке СКФУ провели выставки-обзоры о редких изданиях

На самые разные темы / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Три уникальные выставки-обзора, вобравшие в себя более 300 редких изданий, прошли за последнее время в научной библиотеке Северо-Кавказского федерального университета.

Так, научно-популярная лекция доцента Татьяны Дворцовой (кафедра истории России), посвященная истории краевого центра, сопровождалась книжной экспозицией «Ставрополь: история жизни города в книгах». Помимо книг из фондов научной библиотеки можно было увидеть литературу из домашних библиотек студентов и преподавателей. Многие захотели поделиться с широкой аудиторией необычными, даже редкими изданиями. Были представлены фундаментальные исследования профессоров, имена которых хорошо знают в России и за рубежом: В. Авксентьева, В. Белозерова, Т. Булыгиной, Б. Годзевича, А. Кудрявцева, В. Шальнева, М. Колесниковой и других.

А выставка-обзор, при-уроченная к Международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе», знакомила с уникальными изданиями по истории освоения Кавказа. Изюминкой стали такие солидные раритеты, как «Акты, выпущенные в печать Кавказской архиографической комиссией (1866-1911)» и «Географическое, статистическое описание Грузии и Кавказа» (1809) И. Гильденштета.

Презентационная программа, подготовленная научной библиотекой к визиту в СКФУ видного деятеля культуры России, первого заместителя директора по Театрально-культурному комплексу «Александринский» (Новая сцена) Игоря Троилина, была представлена двумя блоками: «Технологии социально-культурной деятельности» и «Мир театра в редких изданиях». Заведующая отделом редкой книги Н. Кононирова в частности представила «Книгу о новом театре» 1908 г. издания со статьей

В. Мейерхольда «Театр: к истории и технике» и знаковой для истории русского театра работой И. Белого «Театр и современная драма». Большой интерес вызвало издание 1941 года «Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах А. Головина», посвященное постановке драмы на сцене Александринского театра, состоявшейся в первый день Февральской революции 1917 года.

http://www.stapravda.ru/20161021/v_biblioteke_skfu_proveli_vystavkiobzory_o_redkikh_izdaniyakh_97390.html