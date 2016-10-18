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18 октября 2016 г.

В центральной библиотеке Ставрополя отметили 202-летие М. Ю. Лермонтова

Мятежный гений вдохновенья… Литературный праздник с таким названием, посвященный 202-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова, прошел в центральной библиотеке Ставрополя, сообщает пресс-служба администрации города. Открылось мероприятие фрагментом из спектакля по произведениям К. Паустовского «Разливы рек» о пребывании М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Дополняла лермонтовскую атмосферу большая книжная выставка «Небом избранный поэт». Тепло встретили гости праздника выступления учащихся детской школы искусств – ансамбля «Казачата» и хореографического ансамбля «Калинка» центра детского творчества Промышленного района. Перед слушателями с рассказом о творческом пути поэта выступили потомок рода Лермонтовых Владимир Соколов-Лермонтов, заслуженный художник РФ скульптор Николай Санжаров и другие. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику великого русского поэта.

Как отметил глава администрации города Андрей Джатдоев, у горожан к поэту и его творчеству всегда было и остается особенное отношение, так как в свое время Ставрополь произвел на поэта сильное впечатление и вдохновил на создание ряда произведений. Не случайно его имя носят Ставропольский академический театр драмы, Ставропольская краевая научная библиотека, одна из центральных улиц города.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161018/v_tsentralnoy_biblioteke_stavropolya_otmetili_202letie_m_yu_lerm_97323.html
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