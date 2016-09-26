Результаты 9 тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата России по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: «Биолог» – СКА – 0:2, «Дружба» – «Черноморец» – 1:5, «Краснодар-2» – «Ротор» – 1:2 (кубанцы заканчивали матч вдевятером), «Сочи» – «Спартак» – 3:0, «Легион» – «Ангушт» – 2:1, «Афипс» – «Кубань-2» – 3:0.

«АРМАВИР» – «МАШУК» – 3:0. Пятигорчане 12 августа в Ростове одержали победу над местным СКА – 3:2, через неделю уже дома последовала нулевая ничья с «Афипсом» и с тех пор, как отрезало – «баранка» за «баранкой». Уже четыре тура подряд. Надежд, что пятигорчане отберут очки у поднявшегося на второе место «Армавира» тоже было немного. Продержались наши земляки до 34-й минуты, на которой пропустили гол. До 71-й минуты «Машук» как мог отбивался, но потом хозяева – С. Мирошниченко и Р. Войдель – дважды подряд добились успеха. «Сложно играть, когда обороняются всем составом, чтобы вскрывать такую оборону, нужно иметь достаточное мастерство, – сказал после матча главный тренер хозяев А. Папикян. – Не могу сказать, что матч был легким для нас. Для победы мы отдали много сил и моральных, и физических».

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Абидинов, Джатиев (Алиев), Родионов (Демидов), Баев (Клепиков), Бугулов, Шрейдер (Нестеренко), Михалев, Кверацхелия (Аншаков).

«ЧАЙКА» – «ДИНАМО» – 3:0. Проиграв в первом туре «Биологу», четыре следующих тура песчанокопцы осваивались со вторым дивизионом, а потом неожиданно для многих обыграли в гостях «Армавир», следующей выездной жертвой «Чайки» стал махачкалинский «Легион». Вот тут уже к новичку стали относиться уважительно и главный тренер «Динамо» А. Муликов, отправляясь в гости к своему бывшему одноклубнику А. Борзенкову, семь матчей проведшему в составе сборной России, по косточкам разобрал игру «Чайки». В составе этого клуба достаточно хорошо известных болельщикам спортсменов. Это бывший вратарь «Машука» А. Кондратюк, новороссийцы Н. Бояринцев, Э. Лусикян и Е. Корнилов, М. Обозный, который уже забил семь мячей. Оставалось понять – дошли ли слова Муликова до подопечных? Ответ дала игра: ставропольцы потерпели третье поражение подряд. «У гостей было несколько выгодных моментов для взятия ворот, но в завершающей стадии ставропольчане действовали не лучшим образом», – сказал на послематчевой пресс-конференции А. Борзенков.

После того, как ставропольцы пропустили гол на 2-й минуте от Е. Корнилова, подумалось, что за оставшиеся почти 90 минут наши хоть как-то попытаются отыграются. Однако на 18-й минуте хозяева еще раз переиграли оборону «Динамо». Ну а в то, что матч уже не спасти стало ясно еще до перерыва, когда песчанокопцы на 45-й минуте забили третий гол. Хозяев этот результат вполне удовлетворил и весь второй тайм они играли, как говорят, по счету, а ставропольцам так и не удалось до конца игры забить хотя бы гол престижа. Впрочем, о каком престиже можно вести речь, если который год футбол на Ставрополье в роли пасынка, а нынче в турнирной таблице впереди клуба краевого центра – три поселковые команды с Кубани и Дона.

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Погребняк, Бакланов, Белозеров, Селеменев, Хугаев, Розов (Бацев), Магомедов (Голищев), Курачинов (Хасцаев), Сердюков (Шаповалов).

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 7 1 1 21-5 22 Армавир | 6 1 2 18-8 19 Афипс | 5 3 1 12-3 18 Черноморец | 6 1 2 16-6 19 Биолог | 5 1 3 11-12 16 Чайка | 3 5 1 15-11 14 ДИНАМО | 4 0 5 9-13 12 Краснодар-2 | 3 3 3 11-9 12 Спартак Вл | 3 3 3 9-12 12 СКА | 3 2 4 10-11 11 Легион | 3 1 5 7-15 10 Кубань-2 | 3 1 5 9-18 10 Сочи | 2 3 4 10-10 9 Ангушт | 1 3 5 6-10 6 Дружба | 1 3 5 10-18 6 МАШУК | 1 1 7 6-19 4

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160926/rezultaty_9_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96822.html