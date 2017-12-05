Фото: Илья Хачатурян Фото: Илья Хачатурян Фото: Илья Хачатурян Фото: Илья Хачатурян

Завершил свою работу Всероссийский танцевальный проект «В движении». О нем уже писала наша газета. В течение нескольких дней танцоры из разных регионов страны демонстрировали свое мастерство, а компетентное жюри выбирало лучших. В итоге, по результатам трехдневной работы, отмечены шесть коллективов. В их числе ансамбль народного танца «Казачья воля» СКФУ. По результатам танцевального баттла лучшим стал «Dance Code» Кубанского государственного университета. Коллектив получил право участвовать в финальном показе «Российской студенческой весны – 2018», которая, как известно, пройдет в Ставрополе.