Более сотни танцоров встретились в финальном этапе Всероссийского танцевального проекта «В движении». Открылся он 4 декабря на базе Северо-Кавказского федерального университета. Молодежные коллективы из Москвы, Ижевска, Глазова, Иркутска, Ханты-Мансийска, Саратова, Краснодара, Пятигорска приехали в краевую столицу побороться за кубок победителя.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Участникам предстояло создать творческий номер, показать мастерство в танцевальных батлах коллективов и капитанов. Интересно, что помимо конкурсной программы их ждали репетиции и мастер-классы от экспертов.

Судили покорителей ритма известные хореографы, в числе которых победитель телепроекта «Большие танцы» на телеканале «Россия» Александр Коган, президент официального представительства Hip-Hop International Russia Артемий Манукян, официальный российский представитель в судейской коллегии чемпионата мира World Hip-Hop Championship Владимир Хан. Компанию им составляют автор проекта «Школа студенческой весны» Татьяна Малахова, артистка русского национального балета Галсана Доржиева, участница телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Елизавета Дружинина.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

– Проект «В движении» становится очень популярным среди студенческой молодежи благодаря тому, что вокруг него концентрируется множество разных организаций, объединений и экспертов, помогающих ему воплотиться в жизнь. Очень важно, чтобы студенты находились в движении, в творческом поиске, переходили из одного масштабного мероприятия в другое, – определил формулу успеха танцевального проекта Артемий Манукян.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Программа конкурса была рассчитана на три дня. В первый участники выступили в таких направлениях, как народный танец, хип-хоп, латина. 5 декабря показали себя в батлах и сольных выступлениях. Завершится конкурс гала-концертом, который пройдет на сцене Дворца культуры и спорта сегодня.