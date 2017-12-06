Фото пресс-службы Ставропольской епархии

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл освятил колокола, купола и кресты для храма святого равноапостольного князя Владимира, который возводится в микрорайоне «Перспективный» краевой столицы.

По окончании богослужения все желающие смогли ударить в новосвященный колокол, а затем строители с помощью крана подняли его на колокольню. Был также возведен и центральный купол. Всего на новом храме установят семь куполов с крестами, а на колокольне будет двенадцать колоколов, самый большой весит 3 тонны. Их изготовили на московском колокололитейном заводе «Литэкс».

Строительство храма равноапостольного князя Владимира ведется с 2016 года в рамках епархиальной программы «20-20», предусматривающей строительство 20 новых православных храмов в Ставрополе до 2020 года. На территории храма будет заложен парк и построен православный детский сад. В конце 2018 года храм должен распахнуть свои двери прихожанам.