30 ноября, на внеочередном заседании Думы города Пятигорска, депутаты избрали Андрея Скрипника главой города на ближайшие пять лет.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Избранный глава города-курорта Пятигорска Андрей Скрипник Фото: Николай БЛИЗНЮК Голосует председатель городской Думы Людмила Похилько

На заседании Думы Пятигорска присутствовали первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрей Шишкин, представитель губернатора СК на Кавказских Минеральных Водах Александр Коробейников, руководители правоохранительных структур, представители исполнительной власти и общественных организаций.

Согласно регламенту, в отсутствии председателя конкурсной комиссии Ольги Прудниковой, кандидатов на должность главы города депутатам представила ее заместитель, председатель городской Думы Людмила Похилько. Андрей Скрипник и Владимир Иванов ранее успешно прошли конкурсный отбор и и были включенные в итоговый протокол. Каждый из них представил свою программу действий по развитию города-курорта, обозначил точки роста городской экономики и ответил на вопросы народных избранников.

Так, Андрей Скрипник напомнил о важной роли Пятигорска как города-курорта, назвал этот вектор его развития единственно верным и наиболее эффективным и наметил ключевые цели: наряду с совершенствованием туристско-рекреационного комплекса необходимо придать новый импульс сопутствующим отраслям городской экономической сферы. Одной из основных задач станет оздоровление городского бюджета путем более эффективного контроля над расходами. Также он подчеркнул: заниматься проблемами жилищно-коммунального комплекса города необходимо в тесном взаимодействии с региональной властью.

Второй кандидат Владимир Иванов тоже упомянул о приоритетности развития курортно-рекреационной составляющей города, заявил о намерении решать проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, акцентировал внимание на перегруженности городских дорог автотранспортом, необходимости ремонта городских водопроводных сетей и реконструкции мусоросжигательного завода.

Затем депутаты избрали счетную комиссию из трех человек. Ее возглавил депутат Тимофей Деревянко. Члены комиссии утвердили форму бюллетеня. После чего в фойе, – под придирчивым взглядом десятков журналистов, – секретарь комиссии каждому депутату под роспись вручила бюллетень. Поскольку из 33-х депутатов городской Думы в заседании участвовали 30, три бюллетеня прилюдно погасили.

Специально для голосования в фойе администрации города-курорта были установлены две избирательные кабинки, а перед ними – прозрачная урна для голосования. По истечение отведенного на голосования времени счетная комиссия унесла урну в специально отведенное помещение и затем объявила результаты тайного голосования: Андрею Скрипнику было отдано 26 голосов, Владимиру Иванову – четыре.

В завершение Андрей Скрипник поблагодарил за оказанное доверие со стороны депутатов как представителей и выразителей интересов пятигорчан, а затем рассказал о своих планах журналистам.

– Могу подтвердить, тот курс на созидание, который был заложен, будет продолжаться. Многое было сделано в сфере развития туристской инфраструктуры. Более того, мы нацелимся на развитие комфортной городской среды, будем развивать дворовые территории, благоустраивать пешеходные зоны, возьмемся за дорожное строительство в рамках имеющегося бюджета, – подчеркнул он. – Работы предстоит много. Работа интересная. Команда эффективная. Будем трудиться.

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько тоже поделилась ожиданиями, которые связаны с избранием нового Главы города:

– Мы, естественно, рассчитываем, что человек, который сегодня был избран депутатским корпусом и представил замечательную программу, отразившую основные точки роста нашего города, будет ее исполнять. Также рассчитываем на то, что Пятигорск будет развиваться, как город-курорт, как столица Северо-Кавказского федерального округа. Пятигорск всегда находился среди тех городов, которые вели за собой и представляли пример для других. Мы надеемся, что наш новый глава сможет выполнить и эту функцию.