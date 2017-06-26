Корреспондент «Ставропольской правды» Эдуард Корниенко взял сразу несколько призовых мест в международном фотоконкурсе ND Awards. 89 стран-участников и тысячи работ. Говорят, в Гарвард поступить почти невозможно – более 10 человек претендует на место...

Эдуард Корниенко

Эдуард, посылая работы на конкурс, сделал ставку сразу на три фотоистории и не прогадал. I , III места и похвальный отзыв в категории «Editorial» (т. е. за редакционные фотографии, которые стали иллюстрацией к материалам в СМИ) .

«Золото» Эдуарду принесли атмосферные фотографии бодибилдеров, которые являются уже гарантией призовых мест. Серия работ «PUMPING IRON IN RUSSIA» стабильно входит в число лучших на различных международных конкурсах.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Чемпионат СКФО по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу.

Третье место жюри присудило снимкам кадетов – «LORDS OF THE GUNS». Раннее, не слишком теплое утро, придало репортажу таинственный свет, а дети, целящиеся из ружья, смотрятся неестественно по-взрослому.... Пейзаж строг и уныл: развалюха-машина, старый спортзал, обшарпанный домик...

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Примерно такое же ощущение вызывает и серия фотографий под названием «GEOMETRY OF URBANIZATION». Хотя это уже совсем другой жанр. Необычный и для самого автора. Съемки проходили в Дагестане на фоне живописной природы, в которую вторглись остатки цивилизации. Эти кадры на конкурсе были отмечены похвальным отзывом.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Однако все приятные слова о своих работах Эдуард будет слушать на русском языке. Поездку на награждение в США он не планирует: цены на заграничные вояжи все-таки кусаются...