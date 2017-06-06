Фото: из архива газеты «СП» Эдуард Корниенко Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Фото Эдуарда Корниенко, вошедшее в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards в номинации «Спорт» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу в Ставрополе Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Фото Эдуарда Корниенко, вошедшее в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards в номинации «Спорт» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Фото Эдуарда Корниенко, вошедшее в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards в номинации «Спорт» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Фото Эдуарда Корниенко, вошедшее в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards в номинации «Спорт» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Открытый чемпионат Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Фото Эдуарда Корниенко, вошедшее в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards в номинации «Спорт»

Мы недавно пророчили, что профессиональные победы фотографа «Ставропольской правды» Эдуарда Корниенко не заканчиваются. И наш талантливый коллега не подвел – взял «серебро» в категории «События: Спорт» междунородного конкурса «Московский профессиональный фотограф года» (MIFA) за серию снимков с открытого чемпионата Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Если методично прикреплять на фотографии Корниенко значки с наградми раличных конкурсов, то скоро не останется места.

Список всех победителей в многочисленных категориях и в двух главных (Профессиональный фотограф года и Новый талант года), опубликован на сайте MIFA.