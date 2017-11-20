Об истории беглеца от «секспросвета», культивируемого в Германии, Евгения Мартенса «СП» писала еще летом, когда он приезжал в Ставрополь, чтобы осмотреться, дабы после совета с женой принять окончательное решение. И вот интрига разрешилась: наш южный город он выбрал в качестве постоянного места жительства. В пятницу (об этом сообщалось на сайте газеты) в аэропорту Ставрополя встречали Евгения Мартенса, прилетевшего на этот раз с женой и десятью детьми.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

«Мы приехали домой»

Дорога выдалась непростой. В аэропорту Внуково из-за нелетной погоды в Ставрополе семейству пришлось просидеть почти весь день. Вылет вместо раннего утра состоялся только около пяти вечера. Плюс два часа в воздухе.

Первым обнял Евгения пригласивший его семью на Ставрополье Владимир Полубояренко. В это время на двух мужчин было нацелено около десятка телекамер разной «прописки» – региональной, федеральной, зарубежной. Из Германии тоже приехали журналисты одного из телеканалов.

На улице у входа в аэровокзал прилетевших встречала танцевальная группа, исполнившая зажигательную лезгинку. Главе семейства дали по кавказскому обычаю испить из рога. В кулуарах, однако, говорилось, что наполнен он был водой, потому что гость не пьет. Зато красивую традицию соблюли. Ключевая фраза, которую произнес Мартенс: «Мы приехали домой!».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Старшие дети, несмотря на усталость, с большим любопытством наблюдали за происходящим. Младшим все это было не так интересно, но никто из них не ныл, не куксился. Погрузили в микроавтобус многочисленный багаж и отправились к новому месту жительства. Где также ждала культурная программа. «Мы желаем счастья вам!» – спел прибывшим хор пенсионеров в русских народных костюмах. А две малышки поднесли главе семейства хлеб-соль. Ставрополь по всем канонам оправдал звание форпоста Северного Кавказа, где гостеприимство – закон.

И Басю переселили

Дом к приезду семьи отремонтировали. От прежней запущенности не осталось и следа. Двор облагородили. Даже новую будку построили для кавказской овчарки Баси, которая в первый приезд признала Евгения Мартенса за своего сразу, хотя, говорят, характер у нее непростой. От греха подальше собаку на время массового действа отвели в другое помещение. Начали с экскурсии по обновленному жилищу.

Следует пояснить, почему именно в Ставрополь приехал Евгений Мартенс. Вокруг главы семьи, который восстал против принципов сексуального воспитания детей в Германии, не приемля подобных уроков для своих чад, в прессе поднялся большой шум. Особенно после первой неудавшейся попытки эмиграции в Кыштовку Новосибирской области. Узнав его печальную историю, Владимир Полубояренко отыскал многодетного папашу по Интернету и пригласил жить к себе в дом, который пустовал уже несколько лет, не отапливался, и, соответственно, ветшал. Для себя и жены Полубояренко давно построил домик поменьше на том же участке.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Отец семейства Мартенс приехал, посмотрел, оценил и отправился в Германию, чтобы на семейном совете взвесить все «за» и «против». Перетянула та чаша весов, что за переезд в Россию.

Новоселам показали их спальни, просторную кухню, где воцарится Луиза, мать семейства. А еще общий зал, где семья из 12 человек может собраться за большим столом, чтобы пообедать или посидеть за чашкой чая.

Одним словом, это вам не Кыштовка, где из-за непростых бытовых условий семья не продержалась и двух месяцев. Об этой своей попытке уехать в Россию, закончившейся неудачно, сегодня Евгений вспоминает неохотно, как ни подступались к нему с этим вопросом журналисты и на этот раз. «Это уже в прошлом», – сказал он.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Семью в полном составе усадили за большой накрытый для чаепития стол. Во главе Луиза и Евгений с самыми маленькими на руках. Но это, скорее, для телевизионной картинки. Организаторы понимали, что все устали, особенно дети. Поэтому Евгения временно отлучили от семьи и забрали на другой этаж, где и состоялась небольшая импровизированная пресс-конференция.

Родом из СССР

Евгений родился в Казахстане времен СССР. Когда ему было пять месяцев, семья переехала в Омскую область, где он рос до 14 лет, пока на волне 90-х, когда русскоязычные немцы начали массово переселяться в Германию, и его родители не приняли решение ехать.

И вот спустя почти два десятка лет перед Евгением также встала проблема выбора.

– Почему решили ехать именно в Россию? – спросили у Мартенса.

– Это наша родина. Мы приняли это решение, несмотря на то что дети родились в Германии. Другой и самый убедительный для меня аргумент: мои родители воспитывали во мне духовные и моральные ценности, которые сегодня, увы, плохо вписываются в современное германское общество. Пришлось делать выбор. Тем более он у нас был. Я с удовлетворением наблюдаю тенденции, характерные сегодня для России. Во главу угла ставится семья, воспитание детей в традиционном духе. Без всех этих воспитательных новинок, которые давно вмонтированы в образовательную систему Германии и развращают детей начиная с детского сада. Не рано ли с такого возраста говорить о сексуальном воспитании?! И если уж мы приехали сюда, то со своей стороны постараемся делать что-то полезное для страны, которая нас приняла.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

– Вы примете российское гражданство или предпочтете двойное?

– Для детей хотелось бы двойного гражданства. В Германии осталось много родственников, которых они надеются время от времени навещать. Сам для себя я выбираю российское.

– Как вас встретили в Германии, когда вы вернулись из первой поездки в Ставрополь, не было ли давления, осуждения?

– Многие были рады, что мы вернулись. Однако в любой стране есть люди разные. Были и такие, которые нас осудили.

– Советуете ли другим немецким семьям ехать в Россию?

– Это выбор индивидуальный. Я не возьму на себя ответственность призывать кого-то к чему-то.

– Что вас не устраивает в Германии?

Евгений Мартенс взял паузу, прежде чем ответить на этот вопрос:

– Германия много делает для людей, чтобы обеспечить их в материальном плане. А в духовном плане бедствует. Дополнительным толчком к переезду стало вступление в силу нового нормативного акта с 1 ноября. Согласно этому документу необязательно в свидетельстве о рождении ребенка указывать его пол. Более того, можно выбрать третий пол. А теперь дано время, чтобы привести в соответствие с решением все действующие документы, общественные места, наконец, переоборудовать туалеты, выделив кабинки для третьего пола. Я категорически не согласен с такими переменами. Это путь, который ведет к разрушению страны. И если такие решения принимаются на самом высоком уровне, то это тревожит еще больше. Знаете, я в связи с этим вспоминаю ветхозаветный текст. Господь разрушил два много нагрешивших города...

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

– Содом и Гоморру?

– Да, верно. А в России есть возможность воспитывать детей на традиционных человеческих ценностях. У вас чтят традиции. Многоконфессиональность, присущая вашей стране, этому не мешает.

– А к какой конфессии относитесь вы?

– Я воспитан христианами. В христианстве, как известно, много течений и направлений. Я с уважением отношусь к чужим убеждениям и не собираюсь никого переубеждать.

– И все-таки?

– Я бы оставил этот вопрос без комментариев.

– Считаете, в России нет проблем?

– В каждой стране достаточно своих проблем. Моя задача не бежать от них, а решать. Сегодня самое важное – моя личная ответственность многодетного отца: мне не все равно, в каком духе будут воспитываться мои дети.

– Есть еще такие семьи, которые покинули Германию?

– Есть. Даже среди наших родственников.

– По каким мотивам?

– У каждого свои.

– Чем вы хотите заниматься в России?

– Хотелось бы фермерством, садоводством. А может, и другой род занятий выберу. Я хороший плотник. Но надо вначале обустроиться, осмотреться, рано пока принимать решение.

Евгения отпустили. Вид у него после затянувшегося перелета Дюссельдорф – Москва – Ставрополь был уж очень утомленный.

Были беженцы и раньше

– Вы всех беженцев так встречаете? – поинтересовался корреспондент немецкого телевидения у заместителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной.

– Гостеприимство в традициях Северного Кавказа. Да, кроме того это же не первый опыт, когда мы принимаем беженцев. Был поток с Украины, из Нагорного Карабаха. Всем помогали, находили жилье, пока они сами не обустраивались, – ответила Ирина Кувалдина.

Вот и для приема семьи Мартенсов всем миром трудились, чтобы создать достойные условия. Дом отремонтирован на пожертвования. Организацией работ занимались общественные организации. Самый большой вклад внесло региональное отделение «Союз женщин России». В итоге получилось очень уютно и продуманно. Губернатор подарил картину кисти художника Сергея Паршина – ее повесили в общем зале. Некие аграрии в последние перед приездом дни наполнили подвал разного рода снедью. Так что хватит Мартенсам надолго.

Вопрос министру труда и соцзащиты края Ивану Ульянченко:

– И вы как министр лично к каждому беженцу вот так приезжаете?

– Когда я встречал беженцев с Донбасса, лично бывал во всех пунктах временного размещения.

Кого хочу, того и приглашаю

Когда ушел отдыхать Евгений, центром внимания журналистской братии стал Владимир Полубояренко. Если сказать о нем «простой ставропольский пенсионер», как он сам нынче представляется, значит, ничего не сказать. Это большой мастер пиара и самопиара тоже. Шум вокруг своей персоны и истории семьи Мартенсов организован умело. На «пять с плюсом». И не без пользы для себя. Ничего не проиграл, только выиграл. В ремонт угасающего дома сам Полубояренко деньги не вкладывал. Впрочем, польза, надо признать, не только для него. Но и для многодетной семьи, которая нашла здесь «и стол, и дом».

А еще важнее момент славы. Прославился Владимир Полубояренко в результате на все мировое сообщество, если можно так сказать. В Интернете какой-то шутник даже разместил картинку-фишку: на пузырьке написано «Полубоярышник. Настойка для беженцев». Электронные письма полетели к нему со всего света. Одна женщина, например, из Германии адресовала Полубояренко послание такого содержания: да не может быть, что вы простой пенсионер, здесь рука службы федеральной безопасности точно присутствует…

На бис Владимир Полубояренко охотно прокомментировал ситуацию со всей свойственной ему прямотой:

– Я был в шоке, когда узнал подробности о семье Мартенс. Не понимаю, почему не отнестись с уважением к его стремлению воспитывать детей так, как он это сам видит. Ведь самое интересное, что недовольные его поступком нашлись и в России, и в Германии. Не все понимают, что делаем мы большое дело, выступаем, по сути, в роли народных дипломатов. Что касается дома. Так продать я его все равно не смогу. Такого размера недвижимость мало кого сегодня интересует. А за бесценок отдавать не хочется. Когда строил, деньги были, однако дефолт 1998 года миллионы растворил.

Хозяина особо устраивает, что семья религиозная, добропорядочная и непьющая: «Мой дом – кого хочу, того и приглашаю».

Немецкая слобода

Еще в первый приезд в Ставрополь Евгения Мартенса удалось связаться по телефону с известным в Европе правозащитником Гарри Мюрреем, который утверждает, что отъезд русских и русскоязычных немцев из Германии в последнее время становится чуть ли не массовым явлением и семья Мартенс – только подтверждение общей тенденции.

По его оценке, основная причина кроется в том, что меняется политическая ситуация в самой Германии, в частности, повышается градус русофобии. По оценке Г. Мюррея, немецкая сказка, которую нарисовали в России в 90-е и нулевые годы, постепенно разваливается. Государство все больше становится тоталитарным.

Правозащитник опасался тогда за нашего героя, Евгения Мартенса, как бы не случилось преследования семьи в его отсутствие в связи с намерением переехать в Россию. Евгений Мартенс никаких жалоб не высказывал в связи с этим. Об этом можно судить по экспресс-интервью, состоявшемуся после его прилета. Разумные люди есть по ту и эту сторону границы. И это благодаря им стоит мир. И сохраняются добрые отношения между разными народами.

Россия объявила программу возвращения соотечественников домой. Мартенсы – одни из первых ласточек. Можно за них только порадоваться.

В распоряжение многодетной семьи отдан только один уровень. Как сказал В. Полубояренко, он намерен пригласить сюда еще несколько немецких семей. Якобы есть такая договоренность. Дом-то большой, в несколько этажей.

Приехали же Мартенсы. А ведь сомнения были. И что, теперь появится у нас в Ставрополе своя немецкая слобода?