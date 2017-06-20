Семья секс-беженца Евгения Мартенса, как окрестили его СМИ, приняла решение о переезде на ПМЖ в Ставрополь.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Евгений Мартенс

Сегодня с утра его готовятся встречать в аэропорту краевого центра. Однако погода внесла коррективы. Плотный туман запрещает посадку в аэропорту Ставрополя. Мартенсы, также, как и некоторые представители федеральных и зарубежных СМИ, томятся в ожидании открытия полетов в аэропорту Внуково. Посадка в самолет пассажиров была произведена. Однако позже выяснилось, что поторопились. Самолет пришлось покинуть и вновь ожидать перемены участи в здании аэровокзала.

Туман в Ставрополе однако все не рассеивается. Витает в воздухе также идея отправить самолет на Минводы.

О семье Мартенс «СП» писала 20 июня. Тогда глава семейства Евгений Мартенс приезжал в краевой центр, так сказать, на разведку по приглашению ставропольского пенсионера Владимира Полубояренко.

К событию, как и летом, приковано внимание прессы, в том числе иностранной. Западные журналисты не понимают, почему из такой благополучной Европы Мартенсы возвращается в Россию, которую в свое время покинули. Однако о причине переезда Евгений Мартенс достаточно откровенно сказал еще летом. Его не устраивает навязываемое его детям школой сексуальное воспитание.

Как сказал накануне хозяин дома, который пригласил семью беженцев из Германии, известный в краевом центре пенсионер Владимир Полубояренко, дом отремонтирован и готов принять гостей. Помогли добрые люди. В приведении дома в порядок участие принимали и депутаты, и представители исполнительной власти, и бизнесмены. Не только отремонтировали, но и мебелью обеспечили. Даже подвал наполнили полезной продукцией, картошкой, луком и проч.

А в Интернете, кстати, появилась картинка, на которой изображен пузырек из-под настойки боярышника, который у нас используют не только в медицинских целях, с надписью «Полубоярышник. Средство для беженцев». Так что наш земляк Владимир Полубояренко пропиарился уже на все мировое сообщество.

По прилету Мартенсы отправятся к новому места жительства семьи Мартенсов. Глава семьи Евгений, как мы уже сообщали, здесь уже бывал. И даже посадил картошку. По словам Владимира Полубояренко, выросла на славу. И даже уже съедена. Уж больно вкусная удалась.

Подробности редакционная бригада «Ставропольский правды» сообщит.