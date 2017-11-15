В фойе краевой библиотеки имени М. Ю. Лермонтова начала работать новая экспозиция – «Выставка одной книги». Первым экспонатом стал труд журналиста, детского писателя, редактора и издателя журналов ХlХ века Алексея Егоровича Разина «Картины русской жизни» (1860г.). Это прижизненное издание – библиографическая редкость. Книга состоит из двенадцати тематических глав (картин), которые, в свою очередь, подразделяются на очерки. Увлекательным и одновременно простым, доступным языком ведется рассказ о многообразии русской жизни. Издание богато иллюстрировано хромолитографиями по рисункам художника Генриха Пилатти. На этой книге А. Разина, как и его «Открытие Америки, Камчатки и Алеутских островов. Рассказы для детей», «Откуда пошла русская земля и как стала быть», «Путешествия по разным странам мира» и многих других его сочинениях воспитано не одно поколение россиян.