По заказу Министерства культуры РФ компания «Реставратор» из Великого Новгорода радикально обновила Кисловодский цирк.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

На ремонтно-реставрационные работы по Федеральной целевой программе «Культура России» было выделено свыше 200 миллионов рублей. К началу ноября подрядчик полностью отремонтировал здание цирка, заменил все инженерные коммуникации. Сейчас специальным каучуком покрывают манеж, монтируют бархатные кресла в зрительном зале, благоустраивают территорию. Со дня на день начнутся испытания специального циркового технологического оборудования, на которое из федерального бюджета было выделено около 50 миллионов рублей.

Торжественное открытие цирка назначено на 23 декабря. А затем детей и взрослых ждет череда Новогодних представлений на обновленном манеже.