На реконструкцию Кисловодского цирка затратят около 200 миллионов рублей
Около 200 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на реконструкцию Кисловодского государственного цирка.
Цирк в Кисловодске построили в 1969 году по проекту заслуженного архитектора России Г.Наприенко. Уникальное по своей архитектуре сооружение одновременно может принять более полутора тысяч зрителей. Однако оно уже давно нуждается в капитальном ремонте. И вот на федеральном уровне приняли окончательное решение. Уже в ближайшее время специалисты ООО "Реставратор" из Великого Новгорода начнут реконструкцию.
Ровно через год – осенью 2017-го, – обновленное здание государственного цирка имени его первого директора Г. Трахтенберга вновь распахнет двери перед жителями и гостями Кавминвод.