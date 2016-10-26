На реконструкцию Кисловодского цирка затратят около 200 миллионов рублей

Около 200 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на реконструкцию Кисловодского государственного цирка.

Цирк в Кисловодске построили в 1969 году по проекту заслуженного архитектора России Г.Наприенко. Уникальное по своей архитектуре сооружение одновременно может принять более полутора тысяч зрителей. Однако оно уже давно нуждается в капитальном ремонте. И вот на федеральном уровне приняли окончательное решение. Уже в ближайшее время специалисты ООО "Реставратор" из Великого Новгорода начнут реконструкцию.

Ровно через год – осенью 2017-го, – обновленное здание государственного цирка имени его первого директора Г. Трахтенберга вновь распахнет двери перед жителями и гостями Кавминвод.

http://www.stapravda.ru/20161026/na_rekonstruktsiyu_kislovodskogo_tsirka_zatratyat_okolo_200_mill_97526.html