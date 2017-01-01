Сколько лет вы живете в Ставрополе? Сколько передвигаетесь по нему на велосипеде? Наверняка, вы думаете, что хорошо знаете город. Однако не стоит торопиться с такими выводами. Квест «Мой город», который в этом году пройдет 24 июня, докажет обратное.

Квест «Мой город» в Ставрополе: 24 июня 2017 г.

Игра придумана для тех, кому недостаточно знать расположение памятников, да названия улиц. Она для тех, кто должен непременно разгадать, что написано на «носу» у «Маши», которая весело проводит время в компании «медведей» на Крымском проезде. Пока не понимаете о чем речь? Вот для этого и придумана эта игра! Приезжайте с друзьями 24 июня в Центральный парк к главной сцене укреплять ноги и смекалку!

Это можно делать в качестве пешехода и «наездника». В зависимости от уровня подготовки, для велосипедистов придуманы две категории – любительская «Покатушки» и профессиональная «ВелоПрофи». Вот где начинается настоящая азартная борьба.

Напомним, что вот уже 10 лет поклонники игры «Мой город» и читатели газеты «Ставропольская правда» шагают, бегают и катаются вместе. И вот что рассказали нам велоучастники предыдущих баталий:

«Мне очень интересна история Ставрополя и края. Категория «Покатушки» – для меня, так как люблю ездить на велосипеде, общаться с другими людьми. Интересный такой коллективный разум получается» – Александр Кривцов.

«Участвовал в игре по просьбе друзей. В категории «ВелоПрофи», так как и заданий больше и маршрут дольше» – Олег.

«Я и сейчас буду (надеюсь) участвовать в категории «Покатушки» во-первых, потому что люблю велосипед, во-вторых, люблю кататься со смыслом, в-третьих, люблю свой город» – Павел Мусаелов-Ардинцев.

«Интересно и спортивно. Выбираю «ВелоПрофи» – физическая нагрузка соответствует уровню подготовки» – Геннадий Чистяков.

«В этом году выступаю как организатор, четыре года подряд я и моя команда принимали участие в категории «ВелоПрофи» и постоянно занимали призовые места. Последние три года я участвовал в категории «Штатские», где также входил в первую тройку. «ВелоПрофи»- это конкурентная категория, всегда есть с кем побороться. В категории «Штатские» – это просто друзья/товарищи/единомышленники, которые хотят провести выходной день с передвижением по городу в поисках интересного» – Андрей Новосельцев.

Если вы избрали скорость и острые ощущения, собирайте группу от 2 до 4 человек (в числе которых хотя бы один совершеннолетний). Придумайте называние вашей команде, готовьте велосипед, берите карту города, телефон с выходом в Интернет (возможен новый способ подсчета результатов с помощью мессенджера!) и пишущее средство. Поехали!

Регистрация команд открыта в группе «Мой город» в соцсети vk.com/mg_stv, а также по электронному адресу STV.moygorod@gmail.com. Зарегистрироваться также можно будет и на месте сбора с 9-00.

Итак, место и время встречи – Центральный парк Ставрополя, главная сцена, 24 июня, старт в 10:00.