Если вы готовы бесконечно узнавать разнообразные, необычные места Ставрополя, удивляясь его красоте, тогда вам точно подойдет роль «генерала» или «штатского» в уже полюбившемся квесте «Мой город», который пройдет 24 июня.

Квест «Мой город» в Ставрополе

«Генералы», как и положено по статусу, идут по городу в спокойном ритме, а «штатские» бегут и передвигаются на общественном транспорте. Игра радует активных ставропольчан уже больше десяти лет. И ровно 10 лет информационным партнером такого увлекательного городского ориентирования является «Ставропольская правда». Подобный симбиоз дает свои плоды – количество участников не перестает расти. За эту десятилетку многие участники игры стали настоящими друзьями, а некоторые – супругами и приходят уже с детворой!

Вот несколько отзывы участников, для которых «Мой город» не просто игра, а стиль жизни.

Александр Речицкий: «Мне очень нравятся интеллектуальные конкурсы и квесты, а в школе я увлекался краеведением. Выбираю именно пешеходные категории потому, что там большее значение для победы имеет эрудированность команды и в меньшей – физическая подготовка и техническое оснащение».

Олег Пустовойт: «Движение – это жизнь. Я люблю активный образ жизни, а тут заодно можно поразгадывать загадки и узнать много нового. В прошлом году наша команда заняла третье место».

Инна Пузанова: «Когда я участвовала в первых квестах, то попробовала и пешую, и велосипедную категории. Всегда интересно! Узнаёшь родной город, начинаешь замечать детали в архитектуре и забавные дорожные знаки. Скажу даже больше: участие в первых квестах изменило меня, считаю, в лучшую сторону. В какой бы край/страну я не отправилась, замечаю и фотографирую такие детали, и мне это нравится! Сейчас я уже 4 года живу в Москве, участвовала в местном «Бегущем городе». И тоже много всего узнала о столице – короткие пути, необитаемые места, истории памятников, и сами памятники, которые не замечаешь в ежедневной суете».

Виталий Яковлев, на счету которого 3 победы: «Участвовал в категории «генералы». Привлекает возможность прогуляться по городу, не спеша и в хорошей компании. Мне нравится решать загадки, узнавать что-то новое, чего не видно в обычные дни. Очень хотел бы продолжать играть и дальше!».

Всё, что нужно для того, кто собрался участвовать в одной из пешеходных категорий: собрать команду от 2 до 4 человек, в которой должен быть хотя бы один совершеннолетний, дать название своей группе, зарегистрироваться, взять с собой на игру карту города, наличность на проезд в общественном транспорте, телефон с выходом в Интернет (возможен новый способ подсчета результатов с помощью мессенджера!), ручку и готовность к приключениям. Локации заданий будут разбросаны по всему городу, но вполне доступны пешеходам.

Игра бесплатна и не ставит никаких ограничений.

Традиционно и для велосипедистов предусмотрены свои категории: «покатушки» – для всех и «велопрофи» – для опытных участников на «железных конях».

Встречаемся 24 июня, в субботу, в хорошем настроении и идём гулять по городу!